Incendies à Jijel : neuf suspects écroués après trois affaires d’incendies volontaires

Le parquet du pôle judiciaire national chargé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, près le tribunal de Sidi M’hamed, a rendu public un communiqué détaillant trois dossiers distincts d’incendies volontaires survenus dans la wilaya de Jijel. Après leur passage devant le juge d’instruction, tous les mis en cause ont fait l’objet d’un mandat de dépôt.

Ces procédures s’inscrivent dans le prolongement des feux de forêt qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays ces dernières semaines. Les investigations ont été conduites par le service des recherches et investigations de la Gendarmerie nationale de Jijel, qui a identifié puis interpellé les membres de ce que le parquet qualifie de réseau criminel.

Trois affaires d’incendies criminels instruites pour la seule wilaya de Jijel

Le premier dossier met en cause trois hommes, Khaled Bouchama, Smail Bengara et Mourad Bouchloukh. Le départ de feu a été localisé au lieu-dit Chaâbet Boumlidj, sur le territoire de la commune de Chekfa. Poussées par le relief et le vent, les flammes ont ensuite dévoré une large bande forestière avant d’atteindre les communes limitrophes d’Ouled Askeur et de Chahna, en traversant notamment Djemaa Beni Habibi et Bordj Tahar.

Les enquêteurs ne se sont pas contentés de recoupements. L’expertise scientifique diligentée sur place a établi que le foyer initial correspondait très exactement à l’endroit où se trouvaient les trois suspects. Confrontés à ces conclusions techniques, les intéressés sont passés aux aveux lors de l’enquête préliminaire.

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Une bougie coupée en deux pour résister au vent

Le deuxième dossier concerne un homme seul, Mahsoul Boualem, soupçonné d’avoir embrasé un massif boisé au lieu-dit El Makharta, dans la commune de Selma Ben Ziada. Le mode opératoire décrit par le parquet ne laisse guère de place au hasard : le suspect aurait apporté une bougie, l’aurait sectionnée en deux morceaux, puis disposé chaque fragment dans un endroit différent après l’avoir calé pour éviter que les bourrasques ne l’éteignent.

Là encore, l’analyse technique des lieux et les déclarations de l’intéressé se sont recoupées. Cette commune figurait parmi celles où les colonnes de la Protection civile luttaient encore contre des foyers actifs lorsque la piste criminelle a été évoquée au sommet de l’État, avions bombardiers d’eau et hélicoptères lourds à l’appui.

Une vidéo compromettante confond cinq membres d’une même famille

Cinq personnes portant le même patronyme, Zaït, sont visées par le troisième dossier. Il leur est reproché d’avoir allumé un feu à proximité d’un verger, dans la zone dite Mechna Ramlia, sur le territoire de la commune de Bouraoui Belhadef. Les enquêteurs ont exhumé une séquence vidéo dans laquelle on entend les mis en cause scander une formule de satisfaction devant les flammes qu’ils venaient d’allumer.

Ce recours à l’image comme élément à charge devient une constante des enquêtes ouvertes cet été. Des scènes similaires avaient déjà permis de confondre des incendiaires filmés en Kabylie et à Sétif, preuve que les auteurs présumés n’hésitent pas à documenter eux-mêmes leurs agissements.

Des qualifications pénales lourdes retenues contre les incendiaires présumés

Les neuf personnes interpellées sont poursuivies sous deux qualifications. La première vise des actes de sabotage exposant la vie, la sécurité et les biens des citoyens au danger, prévue par l’article 87 bis du code pénal. La seconde relève du crime d’incendie volontaire de biens forestiers appartenant à l’État, réprimé par l’article 138 de la loi sur les forêts et les richesses forestières.

Ce socle juridique n’a rien d’inédit. Il avait déjà servi à poursuivre les membres d’un réseau criminel démantelé à Constantine, exposés à la peine capitale, dans des conditions comparables.

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