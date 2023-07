Incendies à Jijel et Béjaïa : ouverture d’une enquête pour spécifier les causes des départs de feu

Suite au déclenchement de plusieurs incendies de forêt dans les wilayas de Béjaïa et de Jijel, les procureurs généraux du conseil judiciaire de ces deux wilayas ont pris des mesures en vue d’éclaircir les circonstances de ces tragiques événements.

Ces derniers ont émis aujourd’hui des instructions aux procureurs de la république près les tribunaux d’Amizour, Sidi-Aïch, Akbou, Jijel et Tahir pour ouvrir des enquêtes préliminaires concernant les incendies de forêt survenus dans leurs wilayas respectives.

| À LIRE AUSSI : Feux de forêts en Algérie : 242 incendies recensés en une semaine par la protection civile

L’objectif de ces enquêtes préliminaires est de déterminer les causes exactes des incendies et d’identifier les éventuels responsables.

Si des éléments criminels et intentionnels sont découverts, les dossiers seront transmis à la direction de la lutte antiterroriste et du crime organisé à Sidi M’hamed.

Les incendies ont causé des pertes tragiques, avec un bilan de 34 morts, dont 10 militaires, et 26 blessés, dont 25 militaires, selon les chiffres officiels communiqués par les ministères de la Défense et de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a également enregistré un nombre alarmant de 97 incendies de forêt dans 16 wilayas depuis dimanche, entraînant l’évacuation de 1 500 citoyens de quartiers tels que El Kasr à Béjaïa et Lakhdaria à Bouira.

Un énorme incendie dévaste les forêts d’El Taref

Aujourd’hui, un gigantesque incendie a ravagé les forêts de dunes de sable de la zone côtière de Hennaya dans la wilaya d’El Taref. Les autorités ont réagi en urgence, mobilisant les unités de protection de la sécurité et les équipes forestières pour maîtriser le feu.

La zone touchée comprend un réseau de routes menant à plusieurs plages, et les équipes de la protection civile et de la foresterie se sont rapidement mobilisées pour éviter que les flammes n’atteignent les zones fréquentées par les vacanciers.

| À LIRE AUSSI : Feux de forêts en Algérie : plusieurs axes routiers fermés, la GN fait le point

Toutefois, des préoccupations ont été exprimées quant à la mise en œuvre du plan de lutte contre les incendies, notamment la fermeture des routes de la région en fonction des indicateurs de danger météorologique. Des températures dépassant les 45 degrés Celsius ont été enregistrées, ajoutant à la complexité de la situation.