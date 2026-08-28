Incendies à Jijel : chargé par le président, le Premier ministre assiste aux obsèques des victimes

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a pris part ce vendredi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, à la cérémonie d’inhumation des victimes des incendies qui ont frappé la wilaya de Jijel. Il représentait le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion.

La cérémonie funéraire s’est déroulée au cimetière Dar El Baqa, dans la région de Djemaâ Beni Habibi, dans une atmosphère particulièrement empreinte de tristesse et de recueillement.

Les familles des victimes étaient présentes aux côtés des autorités locales et de nombreux citoyens venus leur témoigner leur soutien et partager leur douleur dans cette épreuve.

Les dépouilles des victimes ont été inhumées dans une profonde émotion, alors que la wilaya de Jijel fait face aux conséquences des incendies qui ont touché plusieurs de ses régions.

La cérémonie a également été marquée par un élan de solidarité envers les familles endeuillées. De nombreux citoyens ont tenu à être présents afin de leur apporter leur soutien et leurs condoléances en cette circonstance particulièrement douloureuse.

Le Premier ministre rend hommage aux victimes

À cette occasion, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a rendu hommage aux victimes des incendies et a imploré Dieu de les accueillir dans Sa miséricorde et de leur accorder une place au Paradis.

Il a également adressé ses pensées aux familles des victimes, priant Dieu de leur accorder patience et courage face à cette douloureuse épreuve.

Le Premier ministre a, par ailleurs, formulé des vœux de prompt et complet rétablissement aux blessés, tout en priant pour la protection de l’Algérie et de son peuple contre tout malheur.

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Incendies en Algérie : 97 feux enregistrés, 29 toujours en cours

La situation des incendies touchant les couvertures végétales, les récoltes agricoles, les palmeraies et les meules de foin reste suivie de près par les services de la Protection civile. Au total, 97 incendies ont été enregistrés à travers le pays au 28 août 2026 à 13h00.

Selon le dernier bilan communiqué par la Protection civile algérienne, les équipes d’intervention ont réussi à éteindre 68 incendies, tandis que 29 foyers restent toujours en cours dans plusieurs wilayas.

Les incendies encore actifs sont répartis sur 15 wilayas, avec une concentration particulièrement importante dans l’est et le nord du pays.

La wilaya de Skikda arrive en tête avec 5 incendies toujours en cours, suivie de Guelma avec 4 foyers et de Béjaïa avec 3 incendies.

Les wilayas de Jijel, Annaba, Mila, Souk Ahras et Tizi Ouzou comptent chacune 2 incendies en cours.

Un foyer reste également actif dans chacune des wilayas suivantes : El Tarf, Tébessa, Constantine, Sétif, Médéa, Djelfa et Bouira.

Face à la persistance de certains foyers, des moyens aériens ont été mobilisés afin d’appuyer les équipes engagées sur le terrain.

À Jijel, deux incendies ont été signalés dans les communes de Texenna et Ziama Mansouriah. Les équipes d’intervention ont été renforcées par quatre avions de type AT-802.

À Skikda, cinq incendies sont toujours en cours dans les communes d’Azzaba, Aïn Zouit, Essebt et Oum Toub, où deux foyers ont été recensés. Un avion bombardier d’eau BE-200 a été mobilisé pour soutenir les opérations d’extinction.

Des incendies également signalés à Béjaïa et Guelma

Dans la wilaya de Béjaïa, trois incendies ont été enregistrés dans les communes d’El Kseur et Tichy, cette dernière comptant deux foyers. Les opérations d’extinction se poursuivent.

À Guelma, deux incendies ont notamment été signalés dans les communes de Sloua Anouna et Héliopolis. Les équipes engagées bénéficient du renfort de deux avions AT-802.

D’autres foyers restent actifs dans plusieurs wilayas. À Mila, un incendie persiste dans la commune d’Amira Arras, tandis qu’à Tizi Ouzou, un foyer est toujours en cours dans la commune de Bouzguène. Deux avions AT-802 ont été mobilisés pour renforcer les opérations dans cette dernière zone.

À Tébessa, un incendie reste également en cours dans la commune des Hammam.

La Protection civile poursuit ses interventions afin de maîtriser les incendies encore actifs et de limiter leur propagation.

Les équipes mobilisées sur le terrain continuent de travailler avec l’appui des moyens aériens dans les zones où la situation l’exige. Les opérations restent en cours dans les différentes wilayas concernées au moment de l’établissement du bilan de 13h00 ce vendredi 28 août 2026.

Les autorités maintiennent ainsi leur vigilance face au risque de propagation des feux, notamment dans les zones végétales et agricoles particulièrement exposées durant cette période estivale.