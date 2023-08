Incendies à Hawaï : le message de Tebboune à son homologue américain Joe Biden

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier soir, un message de condoléances et de compassion à son homologue américain, Joe Biden, suite aux récents feux de forêts ayant frappé l’île de Maui dans l’État d’Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés.

Dans son message, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple américain suite aux récents feux de forêts ayant ravagé l’île de Maui dans l’État d’Hawaï aux États-Unis d’Amérique.

« J’aimerais vous exprimer ainsi qu’aux familles des victimes et au peuple américain ami mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion suite aux récents feux de forêts ayant frappé l’île de Maui dans l’État d’Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés », a écrit le Président Tebboune dans le message qu’il a adressé à son homologue américain, Joe Biden.

« Tout en partageant les sentiments de peine et de tristesse avec les familles des victimes, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, et vous assure de la solidarité de l’Algérie, gouvernement et peuple, en ces douloureuses circonstances. Recevez, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération », lit-on encore dans le message du Président.

Feux de forêts à Hawaï : le bilan des incendies s’alourdit !

C’est un véritable drame qui frappe l’État d’Hawaï. En effet, les incendies de forêts ayant ravagé l’île de Maui ont fait au moins 93 morts, a annoncé samedi le gouverneur de l’État, John Green, en avertissant que ce bilan pourrait encore s’aggraver. « Cela va continuer à monter. Nous voulons que les gens s’y préparent », a-t-il déclaré.

D’ailleurs, les feux ont quasiment réduit à néant la cité balnéaire de Lahaina, ville historique de l’île de Maui, qui a vu se transformer en cendres tout ce qui faisait son charme (commerces, hôtels, immeubles, restaurants …). Ainsi, ce cauchemar, qui a début le 8 août dernier, risque de devenir la pire catastrophe naturelle de l’histoire récente de l’archipel américain.

En somme, l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema) a recensé plus de 2200 bâtiments, majoritairement résidentiel, détruits ou endommagés par le feu. Rien que pour l’incendie de Lahaina, le coût de la reconstruction avoisine les 5,52 milliards de dollars.

Le feu a été « incroyablement dévastateur », a affirmé Jeremy Greenberg, un responsable de la Fema interviewé sur MSNBC. « Ce type d’incendies peut se propager sur une distance équivalente à un terrain de football américain en 20 secondes ou moins », a-t-il expliqué.