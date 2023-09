Incendies à Béjaïa : Mobilisation intensive des services de protection civile

La wilaya de Béjaïa vit des heures angoissantes. En effet, depuis hier après-midi, plusieurs départs de feux sont enregistrés, menaçant de s’approcher dangereusement des zones habitées.

Les localités les plus touchées sont Tichy et Aokas, mais aussi du côté de la côte Ouest de Béjaïa, notamment à Saket, Tala Guillef et Boulimat. Les flammes avançaient et la situation a tout de suite été prise très au sérieux par les autorités locales. La radio locale, soucieuse de la sécurité des habitants, avait lancé un appel urgent demandant à ces derniers d’éviter la RN24.

Cette décision était intervenue après que les flammes ont gagné en intensité et en proximité, rendant certains axes routiers dangereux. Depuis, la protection civile algérienne, s’est acharnée afin de combattre les flammes.

Mobilisation des services de la protection civile

Les autorités de la Protection Civile en Algérie ont été mises à rude épreuve ces dernières heures, alors qu’elles ont réussi à éteindre 37 incendies qui ont ravagé les forêts, les jungles et les broussailles dans 10 wilayas différentes au cours de la nuit dernière. Parmi ces interventions, 18 feux ont été circonscrits dans la wilaya de Tizi Ouzou, tandis que 11 autres ont été maîtrisés dans la wilaya de Béjaïa.

Les équipes de secours ont été renforcées par des moyens aériens, avec la mobilisation de 4 avions AT802 et 2 hélicoptères de l’Armée Nationale Populaire, effectuant au total 29 largages d’eau.

La Protection Civile a également travaillé d’arrache-pied pour éteindre plusieurs autres feux dans les wilayas de Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Khenchela, Guelma, Jijel et Tébessa.

Le Gendarmerie Nationale a tenu à rassurer la population en annonçant que toutes les routes menant à la wilaya de Béjaïa sont désormais ouvertes à la circulation malgré les incendies. Un communiqué a été publié pour informer les conducteurs que la situation était sous contrôle, mais les automobilistes sont priés de faire preuve de prudence sur les routes.