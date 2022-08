Incendies à Béjaïa: la protection civile fait un point sur la situation

On se souvient tous du mois d’aout de l’année passée, des incendies sans précédent ont fait des centaines de morts, et on conduit à d’énormes pertes matérielles, principalement en Kabylie.

Pour cette année 2022, la situation n’est pas aussi alarmante, mais l’on constate qu’avec cette canicule qui touche le nord du pays, depuis deux jours, des incendies sont signalés sur plusieurs wilayas, notamment à Jijel, El Taref et Béjaïa ou la situation est plus grave qu’ailleurs.

Depuis quelques jours, la protection civile est à pieds d’œuvre pour protéger les citoyens et leurs terres. Selon des publications sur leur page Facebook, des dizaines de départs de feux ont été enregistrés dans la wilaya de Béjaïa, en faisant le point sur la situation assez régulièrement.

Point sur la situation des incendies à Béjaia ce dimanche 14 aout

Selon ce qui a été rapporté sur la page Radio Soummam Béjaïa « 3 feux non encore éteints sur les 29 enregistrés »

D’après la même source, la chargée de communication de la protection civile de la wilaya de Bejaia, a avancé que la situation se présente ainsi ce dimanche 14 aout, à 8 heures du matin:

Nombre de départs de feux enregistrés : 29

Nombre de départs éteints : 26

Nombre de départs non encore éteints : 3

Les localités touchées sont Cap Sigli ( Beni- Ksila), Takhribt ( Tichy), Ait Anane ( Derguina)

Les feux en surveillance sont au niveau du village Amalou, Kendira ; Kibouche, Adekar ; Awzellaguen.

Il est important aussi de rappeler que la protection civile reste sous alerte, que les opérations de surveillance se poursuivent. Mais aussi que le vigilance reste le meilleur moyen de lutter contre ces incendies.