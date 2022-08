Incendies 2022 en Algérie : suspension du festival de Djemila

Le pays a été secoué par les feux de forêts survenus ces deux derniers jours dans certaines régions de l’Est, faisant plusieurs dizaines de pertes humaines. Suite à ce drame, le Ministère de la Culture a décidé de suspendre toutes les manifestations culturelles prévues, en solidarité avec les familles des victimes des incendies.

En effet, dans un communiqué rendu public hier, le Ministère de la Culture a annoncé la suspension de toutes les manifestations culturelles à une date ultérieure. Une décision qui intervient en solidarité avec les familles des victimes des incendies ayant ravagé différentes régions du pays.

C’est dans ce cadre que le Festival international de Djemila, qui devait se tenir du 22 au 26 août 2022 a Setif, a été suspendu. Le responsable de la wilaya de Setif l’a annoncé hier, par le biais d’un communiqué.

Cette décision a été prise, en solidarité avec les familles des victimes et des blessés des feux de forêts déclarés dans plusieurs wilayas algériennes comme El Tarf, Souk Ahras, Skikda, Béjaïa, Sétif, Jijel et Annaba.

D’ailleurs, le même responsable a aussi « présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes » et a souhaité un bon rétablissement à l’ensemble des blessés.

Feux de forêts en Algérie : la Protection Civile dévoile ses chiffres

Les incendies survenus ces derniers jours ont affecté de nombreuses wilayas. Plusieurs régions du pays ont été touchées, et le nombre de forêts qui ont pris feu est de plus en plus conséquent. Selon les chiffres communiqués par la Protection Civile, 118 incendies de forêt ont été enregistrés au niveau de 21 wilayas.

Le bilan compte un seul incendie dans chacune des wilayas de Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Oum El Bouaghi, Blida et Bordj Bou Arreridj. Ainsi que Jijel, Medea, Ain Temouchent, Bouira et Jijel. Concernant les autres wilayas, les chiffres sont plus conséquents avec 31 incendies à El Tarf, 14 à Souk Ahras, 10 à Setif, 12 à Guelma, 10 à Skikda, 5 à Constantine, 12 à Bejaia, 5 à Mila, 3 à Tipasa, 3 à Chlef et 2 à Ain Defla.

Ces feux de forêts ont causé beaucoup de dégâts. En effet, en plus des pertes d’animaux et de flore, les pertes humaines sont, elles aussi, conséquentes. La Protection civile a révélé dans son communiqué que les incendies ont causé la mort de 37 personnes, et en ont blessé 183.

La wilaya de Souk Ahras a enregistré 5 morts, et 65 personnes ont été blessées. À Sétif, deux femmes sont décédées et deux autres individus ont été blessés. En ce qui concerne la wilaya d’El Tarf, les chiffres sont plus conséquents. En effet, 30 personnes sont mortes et 161 blessés ont été enregistrés.