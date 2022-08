Incendies 2022 en Algérie : la Protection Civile fait le point

Ce jeudi 18 août 2022, la Direction générale de la Protection Civile (DGPC) a fait le point sur la situation générale des incendies enregistrés depuis hier dans différentes régions du pays.

Au cours de ces dernières 24 heures, la Protection Civile a enregistré pas moins de 118 incendies au niveau de 21 wilayas du pays. D’après le communiqué rendu public ce jeudi, les incendies ont particulièrement affecté les wilayas d’El Tarf, Souk Ahras et Sétif. En effet, la Protection Civile a recensé 31 incendies à El Tarf, 14 à Souk Ahras et 10 à Sétif.

De plus, le bilan de la Protection Civile a compté 12 incendies à Guelma et à Béjaïa, 10 incendies à Skikda et 5 incendies à Constantine. Les chiffres de ces dernières 24 heures concernant la situation des feux de forêts en Algérie comptent 5 incendies à Mila, 3 à Tipaza et à Chlef et 2 incendies à Ain Defla.

Les wilayas de Tizi Ouzou, Batna, Blida, Annaba, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Médéa, Aïn Témouchent et Bouira ont enregistré un incendie chacune au cours de ces dernières 24 heures, a encore indiqué la Protection Civile.

Dans son communiqué, la Protection Civile a assuré la mobilisation de tous les moyens humains et matériels afin d’éteindre les feux. Il s’agit notamment de 1700 agents de la Protection Civile et de 280 engins d’extinction.

Feux de forêts à l’Est du pays : le bilan des décès s’alourdit encore

Par rapport aux victimes de ces incendies, le bilan de la Protection Civile a indiqué que les unités de la wilaya de Souk Ahras ont enregistré 5 décès et 65 blessés parmi les civils et 10 parmi les agents de la Protection Civile. À Sétif, le bilan compte 2 décès et 2 blessés. Tandis qu’à El Tarf, les chiffres macabres indiquent qu’au total 30 personnes ont perdu la vie et que 161 personnes souffrent de blessures.

D’ailleurs, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’est rendu ce jeudi matin à la wilaya d’El Tarf, sur ordre du Président Tebboune, afin de s’enquérir des ravages et des dégâts causés par les incendies ayant frappé la wilaya.