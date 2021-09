Incendie Oum Bouaghi : 6 bus scolaires brulés

Après avoir touché les bâtisses, terres agricoles, espèces végétales et animales, les feux en Algérie ont particulièrement marqué cet été déjà chamboulé par plusieurs évènements.

En effet, des feux se sont déclenché ce vendredi 9 septembre dans la wilaya d’Oum Bouaghi provoquant la calcination de six bus de transport scolaire, a rapporté le quotidien arabophone El Khabar. L’incident qui s’est déroulé dans le parc de la commune Bahloul El Hadi au niveau la daïra de Souk Naamane a nécessité l’intervention de l’unité secondaire de Souk Naamane, appuyée par une unité d’Ain Mlila.

Selon le communiqué de la protection civile de la wilaya, Ces éléments ont été mobilisés aux environs de 12 :47 afin de maitriser la situation et éviter la propagation de l’incendie qui pouvait toucher les autres camions et voitures ainsi que les tracteurs, stationnés dans ce parc.

La wilaya de Khenchla encore une fois touché par les feux de foret

Outre la ville d’Oum Bouaghi, une autre wilaya de l’Est algérien a été touché jeudi 8 septembre par les feux de foret. Il s’agit de la wilaya de Khenchla, la capitale des Aurès qui a connu hier un incendie dans la forêt de Chaâbat Khaled au niveau de la commune de Yabous, selon la direction locale de la Protection Civile.

Cependant, l’opération de l’extinction des feux n’a pas été une tache facile puisqu’elle a duré environ 8 heures et a nécessité l’intervention des éléments de l’Unité secondaire de la Protection Civile de Bouhmama et les colonnes mobiles des wilayas de Khenchela et d’Oum El Bouaghi.

Ces équipes ont été appuyées par des forestiers ainsi que par le déploiement de deux avions bombardiers d’eau espagnols. L’accès difficile de cette région montagneuse ainsi que la canicule et les vents forts n’ont pas empêché finalement les éléments de la protection civile de maitriser l’incendie.