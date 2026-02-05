Incendie nocturne au populaire marché de Chartres à Alger : deux personnes incommodées

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi au niveau de plusieurs locaux commerciaux du marché populaire Rotchar, situé dans la commune de la Casbah à Alger, provoquant une vive inquiétude parmi les riverains et les commerçants du quartier. Le sinistre, survenu en pleine nuit, a mobilisé d’importants moyens de la Protection civile, qui a réussi à maîtriser la situation avant qu’elle ne dégénère.

Selon les informations communiquées par les services de la Protection civile, l’alerte a été donnée aux alentours de 02h30 du matin. Les équipes d’intervention se sont immédiatement rendues sur les lieux afin de circonscrire l’incendie et d’éviter sa propagation aux commerces voisins, très rapprochés dans cette zone à forte densité urbaine.

Grâce à la rapidité et à l’efficacité de l’intervention, le feu a été maîtrisé en un temps relativement court, limitant ainsi les dégâts matériels et empêchant une extension du sinistre à d’autres locaux du marché.

Intervention de la Protection civile

Le bilan humain fait état de deux personnes victimes de différences respiratoires, probablement causées par l’inhalation de fumée. Les deux victimes ont été prises en charge sur place par les équipes de secours, avant d’être évacuées vers un établissement hospitalier local pour des examens complémentaires. Selon les premières informations, leur état n’inspire pas d’inquiétude majeure.

Logistique et moyens déployés

Pour venir à bout de l’incendie, la Protection civile a déployé un dispositif conséquent, illustrant la complexité de l’intervention dans un espace commercial dense et ancien. Le dispositif comprenait notamment :

Sept (07) camions d’incendie,

Un (01) camion équipé d’une échelle mécanique,

Une équipe spécialisée de recherche et d’intervention en milieux difficiles,

Deux (02) ambulances,

Deux (02) camions d’incendie en renfort relevant de l’Unité nationale de formation et d’intervention.

Cette mobilisation a permis de sécuriser rapidement les lieux et de protéger les commerces mitoyens. Les services de la Protection civile ont précisé que les opérations de refroidissement et de surveillance se poursuivent, afin d’écarter tout risque de reprise du feu. Cette phase est essentielle, notamment dans des marchés populaires où les matériaux inflammables sont souvent nombreux.

Enquête et conséquences

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie, alors que les commerçants touchés évaluent l’ampleur des pertes matérielles. Cet incident relance, une nouvelle fois, la question de la sécurité des marchés populaires, en particulier dans les quartiers anciens de la capitale.

