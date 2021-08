Incendie en Algérie : El Tarf et 10 autres wilayas proies des flammes

Malgré tous les efforts fournis ainsi que les moyens déployés par la protection civile, les incendies continuent de ravager d’autres régions du pays.

Ce vendredi 13 aout, des incendies se sont déclenchés de nouveau vers 11 h dans la wilaya de Tizi Ouzou, déjà détruite depuis quelques jours. Les régions touchées sont Ouadhia, Akbil, Ain El Hammam, Beni Douala et Larba Nath Irathen ou la protection civile a réussi à maitriser les feux.

Selon les informations relayées par nos confrères d’Echrouk, 76 incendies ont été éteints à travers 15 wilayas du pays au cours des dernières 24 h. 40 à Tizi-Ouzou, 1 à Boumerdès et Bordj Bou Arreridj, 8 à Béjaïa, 4 à Jijel, 4 à Blida, 2 à Ain Defla. L’Est du pays n’a pas été épargné. En effet, deux incendies à Souk Ahras, Medea et Skikda, un incendie à Tebessa, Annaba et 11 à El Tarf ont été éteints.

Ainsi, La protection civile a indiqué que l’opération d’extinction de 35 feux de forêts est en cours. Ces feux sont répartis sur 11 wilayas en l’occurrence à Jijel ou il y a actuellement 09 incendies, à Béjaïa (07 incendies), El Tarf (06 incendies), Guelma (03 incendies), Souk Ahras (03), ainsi que 02 incendies à Chlef et à Boumerdès, et un incendie à Annaba, Ain Defla et Mascara.

Des pertes considérables dans la Wilaya de Skikda

La commune de Oum Toub situé à l’ouest de la wialya de Skikda, a été victime d’un incendie sans précédent ce vendredi 13 aout. Les habitants de cette région sont sous le choc en raison des gigantesques flammes ayant dévorés leurs terres agricoles.

Les témoignages de ces habitants relayés par le média arabophone Echorouk sont poignants. En effet, la plupart ont avoué que ces terres agricoles ayant été complètement détruite constituent leurs principales sources de subsistance. D’autres ont lancé un appel au Wali de Skikda afin de venir en aide à la commune de Oum Toub qui a été appauvrie de ses ressources naturelles à cause des incendies ravageurs.