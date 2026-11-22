Les flammes ont surgi en plein cœur de l’après-midi. Ce dimanche, aux alentours de midi, un incendie à Annaba a ravagé le centre commercial « Djawaher Shop », un établissement implanté dans le quartier de Sidi Achour, le long de la Route nationale n° 44. Le feu, d’une rare intensité, a mobilisé un dispositif de secours considérable pendant plusieurs heures.

La première alerte est parvenue aux services de la Protection civile peu avant 12h40. Les équipes se sont immédiatement rendues sur les lieux, où une épaisse colonne de fumée était visible à des centaines de mètres, semant la panique parmi les commerçants et les riverains du quartier.

Très fréquenté au quotidien par les familles et les citoyens de la région, ce centre commercial représentait un enjeu humain majeur : l’intervention rapide des secours a permis d’éviter un véritable drame.

Un dispositif hors norme déployé contre l’incendie à Annaba

Pour maîtriser le sinistre, les secours ont engagé des moyens importants. Quinze camions-citernes, trois ambulances ainsi qu’une échelle mécanique ont convergé vers Sidi Achour. L’objectif prioritaire des pompiers était d’établir un périmètre de sécurité afin d’éviter que le feu ne gagne les autres parties du bâtiment.

La configuration du site compliquait sérieusement la tâche des soldats du feu. Collé à un axe routier très fréquenté et entouré de constructions résidentielles, le centre commercial faisait craindre une extension du brasier aux habitations et établissements mitoyens. Les équipes ont donc travaillé simultanément sur l’extinction et sur la protection des bâtisses voisines.

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À l’heure où ces lignes sont écrites, les opérations de refroidissement et de sécurisation se poursuivaient toujours. Les autorités compétentes n’ont, pour le moment, livré aucune estimation chiffrée des dégâts matériels, ni confirmé l’existence éventuelle de blessés parmi les occupants ou les secouristes.

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Sidi Achour, nouveau théâtre d’un sinistre urbain dans la wilaya

Les espaces commerciaux fermés figurent parmi les structures les plus exposées au risque d’embrasement rapide. Marchandises inflammables, stockage dense, installations électriques sollicitées en permanence : la combinaison transforme souvent un départ de feu anodin en catastrophe.

La Protection civile insiste régulièrement sur la nécessité d’un contrôle périodique de ces établissements recevant du public.

L’origine du départ de feu à Djawaher Shop demeure inconnue. Une enquête devra établir si un court-circuit, une négligence ou un acte volontaire est à l’origine du sinistre.

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