Incendie de l’orphelinat de Mohammadia : Tebboune au chevet des blessés dès son retour d’Allemagne

Dès sa descente d’avion vendredi soir, le président Abdelmadjid Tebboune s’est rendu directement au CHU des grands brûlés de Zeralda. Le chef de l’État a voulu s’enquérir immédiatement de l’état de santé des rescapés de l’incendie qui a ravagé, dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia.

Ce drame national a coûté la vie à dix enfants et à une éducatrice de 52 ans, laissant 19 autres personnes blessées.

Sur place, le président de la République a tenu à échanger avec les équipes soignantes et à témoigner de la solidarité de l’État envers les jeunes rescapés.

🟢 À LIRE AUSSI : Feux de forêt : Après la mort de deux volontaires, la Protection civile lance un appel urgent

« Les blessés sont entre des mains sûres », a-t-il affirmé, tout en insistant sur l’obligation d’un suivi psychologique rigoureux pour ces victimes traumatisées.

Tebboune garantit la mobilisation totale de l’État pour les blessés de Mohammadia

L’engagement présidentiel a été formulé sans ambiguïté. Tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des équipes soignantes, a précisé Tebboune, soulignant que le CHU de Zeralda dispose de compétences médicales hautement qualifiées et d’équipements de pointe. La prise en charge sera assurée jusqu’à la guérison complète de chaque patient, sans exception.

Le président a également écouté les explications détaillées fournies par l’équipe médicale et s’est entretenu directement avec plusieurs blessés. Cette visite, effectuée au terme d’un déplacement officiel en Allemagne, traduit la priorité accordée par le chef de l’État à ce drame national.

Avant même de quitter Berlin, Tebboune avait d’ailleurs ouvert sa conférence de presse conjointe avec le chancelier Friedrich Merz par un hommage aux victimes de l’incendie de Mohammadia, signifiant que la tragédie nationale primait sur le protocole diplomatique.

L’incendie de l’Établissement de l’enfance assistée : un bilan de 11 morts et 19 blessés

Le sinistre s’est déclaré vers 3h30 du matin, le jeudi 16 juillet, au sein de l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia, dans la banlieue est d’Alger. Les flammes se sont propagées rapidement, piégeant des dizaines d’occupants dans leur sommeil.

Parmi les victimes, dix enfants et une éducatrice ont perdu la vie. Dix-neuf personnes ont été hospitalisées, dont plusieurs souffrant de brûlures à différents degrés, d’autres présentant des difficultés respiratoires ou un état de choc psychologique.

La Protection civile avait engagé un dispositif considérable pour maîtriser les flammes : dix camions anti-incendie, seize ambulances, une équipe spécialisée GRIMP et deux véhicules à échelles mécaniques.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie et l’Allemagne signent un partenariat stratégique : voici les principaux engagements

Cinq personnes à besoins spécifiques ont pu être évacuées vers un lieu sûr. Dès le lendemain du drame, les experts de la police scientifique de la Sûreté nationale ont identifié l’origine probable du feu : une étincelle électrique provenant d’un climatiseur en fonctionnement continu au premier étage de l’établissement, dans un contexte de fortes chaleurs. L’enquête judiciaire reste néanmoins ouverte pour établir l’ensemble des responsabilités.

Deuil national et mesures d’urgence après le drame de Mohammadia

La réponse institutionnelle a été immédiate et multiforme. Le Premier ministre Sifi Ghrieb, accompagné des ministres de l’Intérieur, de la Santé, de la Justice et de la Solidarité nationale, s’était rendu dès jeudi à l’hôpital de Zeralda puis au CHU Mustapha Pacha pour s’enquérir de l’état des blessés. Au nom du président de la République, il avait présenté ses condoléances aux familles endeuillées.

Le ministère de la Culture a, pour sa part, ordonné la suspension immédiate de l’ensemble des activités festives sur tout le territoire national pour une durée de trois jours, en signe de compassion envers les victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Vol direct Alger – Berlin : Tebboune annonce l’ouverture de la ligne avant fin 2026

Parallèlement, la ministre de la Solidarité nationale, Soraya Mouloudji, a présidé une réunion d’urgence portant sur le relogement des enfants rescapés dans des établissements alternatifs, la création d’une cellule nationale de veille et de gestion des risques, ainsi que la mise en place d’un mécanisme numérique centralisé pour le suivi des normes de sécurité dans l’ensemble des structures du secteur.