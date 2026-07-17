Incendie de l’orphelinat de Mohammadia : arrêt des festivités jusqu’à cette date

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé ce jeudi soir la suspension immédiate de l’ensemble des activités culturelles et artistiques à caractère festif sur tout le territoire algérien, pour une durée de trois jours. Cette décision, formulée sous forme de « directive stricte » adressée à toutes les institutions et directions de wilaya sous tutelle, intervient au lendemain de l’incendie dévastateur qui a ravagé l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et 19 blessés, dont plusieurs enfants.

Signée par la ministre, la directive concerne sans exception toutes les manifestations à caractère célébratif organisées par les établissements culturels et les directions de wilaya. Aucune région du pays n’est épargnée par cette mesure d’urgence. Le communiqué du ministère précise que cet arrêt vise à exprimer « une compassion profonde et une solidarité totale » envers les victimes du sinistre.

La décision est immédiate et sans ambiguïté. Spectacles, concerts, festivals et tout autre événement à tonalité festive sont concernés. C’est une posture de deuil institutionnel, rare dans sa forme, qui traduit l’émotion collective suscitée par ce drame au sein des plus hautes sphères de l’État.

Incendie de Mohammadia : 11 morts dans la nuit du 16 juillet, dont 10 enfants

Survenu aux premières heures du jeudi 16 juillet, vers 3h30 du matin, l’incendie de l’orphelinat de Mohammadia a plongé l’Algérie dans la stupeur. Parmi les victimes, dix enfants et une éducatrice âgée de 52 ans ont perdu la vie. Les secours ont également recensé dix-neuf blessés, dont plusieurs souffraient de brûlures à différents degrés, tandis que d’autres présentaient des difficultés respiratoires ou un état de choc psychologique.

La Protection civile avait mobilisé un dispositif considérable pour maîtriser les flammes : dix camions anti-incendie, seize ambulances, une équipe spécialisée GRIMP et deux véhicules à échelles mécaniques.

Les sauveteurs ont évacuées cinq personnes à besoins spécifiques vers un lieu sûr. Le Premier ministre Sifi Ghrieb, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, s’est rendu à l’hôpital des Grands Brûlés de Zéralda puis au CHU Mustapha Pacha pour s’enquérir de l’état des blessés, transmettant les condoléances du président Tebboune aux familles endeuillées.

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L’origine du sinistre identifiée : voici la cause selon la police scientifique

Les experts de la police scientifique de la Sûreté nationale ont rapidement avancé une piste sérieuse. Selon leurs premières conclusions, le départ du feu proviendrait d’une étincelle électrique générée par un climatiseur installé dans une chambre du premier étage, dont le fonctionnement continu dans un contexte de fortes chaleurs aurait provoqué le court-circuit fatal. L’enquête judiciaire reste néanmoins ouverte pour établir l’ensemble des responsabilités.

Ce drame survient dans un contexte météorologique particulièrement tendu. L’Algérie traverse depuis plusieurs jours un épisode caniculaire intense, qui a également alimenté de nombreux feux de forêt à travers le pays. Le 16 juillet, deux citoyens volontaires ont perdu la vie à Beni Mouhli, dans la wilaya de Sétif, en tentant de prêter main-forte aux secours face aux flammes. Les responsables, n’ont toutefois pas établi de lien officiel entre la vague de chaleur et l’incendie de Mohammadia.

Le ministère de la Solidarité engage des mesures structurelles

Au-delà du deuil, des réponses concrètes ont été engagées. La ministre de la Solidarité nationale, Soraya Mouloudji, a présidé une réunion d’urgence consacrée aux suites du sinistre. Les autorités ont relogé les enfants rescapés dans des établissements alternatifs. Elles ont également créé une cellule nationale de veille et de gestion des risques et mettent actuellement en place un mécanisme numérique centralisé pour assurer le suivi des normes de sécurité dans l’ensemble des structures du secteur.

La formation du personnel aux procédures d’évacuation et de prévention, en coordination avec la Protection civile, figure également parmi les mesures annoncées. Ainsi, ces décisions visent à éviter qu’un tel drame ne se reproduise dans les établissements accueillant des publics vulnérables.