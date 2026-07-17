Incendie de l’orphelinat à Mohammadia : la police révèle l’origine du feu qui a fait 11 morts

Au lendemain de l’incendie qui a endeuillé l’Etablissement de l’enfance assistée de Mohammadia, à Alger, les premières conclusions de l’enquête commencent à se préciser. Les experts de la police scientifique et les techniciens de la scène de crime de la Sûreté nationale ont identifié l’origine probable du sinistre, qui a coûté la vie à 10 enfants et une éducatrice de 52 ans.

Parallèlement aux investigations judiciaires, le ministère de la Solidarité nationale a engagé une série de mesures après ce drame. Notamment pour assurer la prise en charge des blessés, reloger les enfants concernés et renforcer les dispositifs de prévention dans les établissements du secteur.

Incendie à Mohammadia : une étincelle électrique liée à un climatiseur à l’origine du feu

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les équipes spécialisées avaient ouvert une enquête dès l’annonce de l’incendie survenu le 16 juillet 2026 dans l’Etablissement de l’enfance assistée de Mohammadia.

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Selon les premières conclusions des experts de la police scientifique et des techniciens de la scène de crime, le départ du feu est dû à une étincelle électrique provenant d’un climatiseur installé dans une chambre située au premier étage de l’établissement.

La Sûreté nationale précise que cette étincelle est liée au fonctionnement continu de l’appareil, dans un contexte de fortes températures.

L’enquête reste toutefois ouverte afin de déterminer l’ensemble des circonstances de l’incident et d’établir les responsabilités éventuelles.

Après l’incendie meurtrier à Mohammadia, les premières conclusions de l’enquête dévoilées

Le sinistre avait provoqué une importante mobilisation des services de secours dans la matinée du 16 juillet.

Selon les informations communiquées après l’intervention, 11 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles une éducatrice âgée de 52 ans. Plusieurs autres personnes ont également été blessées.

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La Protection civile avait mobilisé d’importants moyens pour maîtriser les flammes, évacuer les occupants et assurer la prise en charge des victimes.

Après l’incendie à Mohammadia, le ministère de la Solidarité annonce des mesures d’urgence

Par ailleurs, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a présidé une réunion d’urgence consacrée à l’évaluation des conséquences du sinistre.

La rencontre a porté notamment sur :

Le suivi de la prise en charge des blessés ;

Le relogement des enfants dans des établissements alternatifs ;

La création d’une cellule nationale de veille et de gestion des risques au niveau du ministère ;

L’ harmonisation des normes de sécurité et de prévention dans les établissements relevant du secteur ;

dans les établissements relevant du secteur ; Le renforcement de la formation des personnels aux procédures de prévention, de gestion des risques et d’intervention initiale, en coordination avec la Protection civile ;

La mise en place d’un mécanisme numérique centralisé pour suivre l’application des mesures de sécurité.

La ministre a également salué les efforts du personnel de l’établissement et de l’équipe de permanence, qui ont contribué à protéger les enfants et à assurer leur prise en charge lors de l’incendie.

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La tutelle affirme vouloir poursuivre le développement des mécanismes de prévention et de préparation aux situations d’urgence afin d’améliorer la sécurité des bénéficiaires pris en charge dans ces établissements.