Incendie dans une synagogue en France : le suspect est un Algérien en situation irrégulière

Samedi dernier, les images des caméras de surveillance ont capté un individu en train de mettre le feu à deux véhicules devant la synagogue de la Grande Motte. Le suspect portait dans chaque main deux bouteilles remplies d’un liquide jaunâtre.

L’incendie, qui a commencé peu avant 8 h 30, a causé l’explosion d’une bouteille de gaz à proximité et deux départs de feu avaient été relevés au niveau des deux portes de la synagogue. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Et ce, pour tentative d’assassinat en lien avec une organisation terroriste.

Le profil du suspect suscite des questions

Arrivées rapidement sur les lieux, les forces de l’ordre ont su maitriser l’incident, seul un policier a été blessé suite à l’explosion. Quant au suspect, celui-ci a pris la fuite, suite à son acte, mais il a été neutralisé, après 15 heures de cavale.

Il s’agit d’El Hussein .K, identifié comme un ressortissant algérien âgé de 33 ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Il était connu, auprès des services judiciaires, pour des infractions mineures. Mais, il n’était pas sur les radars des services de renseignements. Par ailleurs, il a été blessé lors de son arrestation, la nuit du samedi à dimanche, à Nîmes.

Quatre autres personnes en garde à vue

En plus du suspect, quatre autres personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Ces derniers sont accusés d’être en contact direct avec le suspect principal. Et ce, avant et après l’attaque de la synagogue de Beth Yaacov.

S’exprimant dans un post sur X, Gérald Darmanin a fait part de l’arrestation d’El Hussein, dans le dernier étage d’une tour du quartier Pissevin à Nîmes, malgré ses coups de feu. Blessé au visage, l’homme a été pris en charge par les secours, mais son pronostic vital n’a pas été engagé.

L’auteur supposé de l’incendie criminel de la synagogue a été interpellé. Merci aux effectifs des forces de l’ordre, et principalement du RAID, qui sont intervenus avec beaucoup de professionnalisme malgré ses coups de feu. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2024

De son côté, Gabriel Attal, qui s’était rendu sur les lieux samedi, a dénoncé « une attaque antisémite« . Et a confirmé que près de 200 policiers et gendarmes se sont lancés dans la poursuite de l’assaillant. Dont la cavale n’aura duré que 15 heures. Les investigations, dans le cadre de cette affaire, sont toujours en cours. Et le suspect n’a pas encore été entendu par les enquêteurs.

