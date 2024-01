Un violent incendie a éclaté au centre commercial « El-qods » à Cheraga (Alger), provoquant une mobilisation rapide des services de la Protection Civile.

D’après les premières informations communiquées par le biais de sa page Facebook officielle, le feu aurait pris naissance au rez-de-chaussée, se propageant ensuite aux étages supérieurs à travers les câbles électriques.

La Protection Civile a réussi à secourir plusieurs personnes bloquées au 11e étage dont certains directement transportés à l’hôpital en raison de difficultés respiratoires. L’incendie a nécessité l’intervention de onze camions d’extinction, deux camions échelle, et plusieurs ambulances.

L a Protection Civile face aux flammes : quels sont les moyens déployés ?

Toujours via ses réseaux sociaux officiels, la Protection Civile a annoncé avoir maîtrisé l’incendie au centre commercial « El-qods » à Cheraga. Selon les autorités, l’origine du feu seraitbien liée à une défaillance des câbles électriques.

Dix-sept personnes ont été sauvées et évacuées en toute sécurité, avec une attention particulière portée à deux individus nécessitant des soins médicaux en raison de problèmes respiratoires. Les opérations d’extinction, débutées à 17h07, ont réussi à prévenir toute propagation aux autres étages du centre commercial.

En plus des onze camions déployés, la protection civile s’est faite aidée. En effet, en plus des pour déployé onze camions d’extinction, deux camions équipés d’échelles, et une ambulance; l’unité nationale de formation et d’intervention de Dar el Beida a également apporté son renfort.

Grace au partage sur les réseaux sociaux, pour communiquer les informations et les mises à jour au fil des heures a permis de maintenir les citoyens informés de manière transparente.