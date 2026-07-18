Incendie à Skikda : après l’émotion suscitée par une vieille dame en larmes, le wali prend des mesures

Le wali de Skikda, Saïd Akhrouf, s’est rendu au domicile de la famille Chaoui, dont la maison a été lourdement endommagée par l’incendie survenu la veille dans la région. Cette visite a permis aux autorités locales d’évaluer l’ampleur des dégâts et d’annoncer plusieurs mesures de soutien en faveur des sinistrés.

Sur place, le chef de l’exécutif de la wilaya a écouté les préoccupations des membres de la famille et leur a assuré que les services de la wilaya prendraient en charge les travaux de réhabilitation du logement. Il a également annoncé une contribution à la réinstallation de la famille à travers la remise en état et le rééquipement de la maison.

Au-delà de l’aide matérielle, le wali a également pris des engagements sur le plan sanitaire. Il a ordonné la prise en charge du père de famille, atteint d’une maladie chronique, au niveau du Centre hospitalo-universitaire Abdelrazak Bouhara de Skikda, afin qu’il bénéficie des soins nécessaires.

À cette occasion, Saïd Akhrouf a tenu à rassurer les membres de la famille, affirmant que l’État demeure mobilisé pour protéger les citoyens et préserver leurs biens face à ce type de sinistre.

Enfin, le wali a donné des instructions aux services compétents afin que les travaux de réhabilitation du logement débutent en urgence dès le lendemain, dans le but de permettre à la famille de retrouver des conditions de vie normales dans les meilleurs délais.

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Feux de forêt en Algérie : plus de 100 incendies enregistrés en une journée

Les services de la Protection civile restent fortement mobilisés face à la vague d’incendies qui touche plusieurs régions du pays. Dans son dernier bilan arrêté à 17h00 ce vendredi 18 juillet 2026, la Protection civile fait état de 104 incendies enregistrés entre les feux de forêt, de broussailles, de maquis, de cultures agricoles et de palmeraies.

Les services de lutte contre les incendies ont maîtrisé une grande partie des foyers, mais 42 incendies continuent de mobiliser les équipes d’intervention, notamment dans les wilayas de Skikda, Béjaïa, Sétif et Guelma.

Selon les chiffres communiqués par la Protection civile, les autorités ont enregistré 104 départs de feu à l’échelle nationale.

Les équipes d’intervention sont parvenues à éteindre 62 incendies, tandis que 42 foyers demeurent actifs et continuent de mobiliser d’importants moyens humains et matériels.

Les incendies encore en cours sont répartis dans 20 wilayas : Skikda (6 incendies), Béjaïa (5), Sétif (4), Guelma (4), Annaba (3), Souk Ahras (3), Bordj Bou Arréridj (3), Sidi Bel Abbès (2) Blida, Mila, Tizi Ouzou, Constantine, El Tarf, Jijel, Oran, Boumerdès, Tiaret, Djelfa, Médéa et Oum El Bouaghi : un incendie chacune

Plusieurs foyers sous surveillance dans l’est du pays

À Annaba, un incendie de forêt s’est déclaré dans la commune de Seraïdi, au lieu-dit Oued El Aneb. Les autorités ont procédé à l’évacuation préventive des travailleurs d’une base de vie située dans une carrière. Un autre feu, au lieu-dit Bouzizi, s’est propagé jusqu’à une seconde zone à Sidi Boumediene, sans représenter, à ce stade, une menace directe.

À Skikda, plusieurs incendies restent actifs, notamment dans les communes d’Aïn Kechra et Echraïa (région de Lakbiba). Un nouveau départ de feu a également été signalé à Azzaba, au lieu-dit Farfour. En revanche, les secours annoncent avoir maîtrisé l’incendie dans la commune de Zitouna.

À Blida, les équipes poursuivent leurs efforts pour venir à bout d’un incendie de broussailles et de maquis dans la commune de Hammam Melouane, où plusieurs foyers persistent.

À Tizi Ouzou, les services de lutte contre les incendies poursuivent leurs efforts dans la commune de Makouda, où un incendie reste actif. Ils y ont déployé un dispositif de protection pour sécuriser la zone.

Des infrastructures et des cultures protégées

À Guelma, un incendie dans la commune de Medjaz Sfa menaçait une base de vie appartenant à une entreprise chinoise. Les services de la Protection civile ont mis en place un dispositif de sécurité afin de protéger le site.

À la frontière entre Sidi Bel Abbès et Oran, un incendie s’est déclaré entre les communes de Sidi Hamadouche et Tafraoui. Les équipes de la Protection civile d’Oran sont parvenues à sauver 36 hectares de cultures de blé, empêchant ainsi la propagation des flammes vers les exploitations agricoles.

Par ailleurs, deux incendies restent actifs dans les communes de Tesmart et Khelil à Bordj Bou Arréridj. Les équipes d’intervention poursuivent également leur mobilisation à Ibn Mehidi (El Tarf) et dans la commune de Mechroha (Souk Ahras), où un important incendie de forêt reste particulièrement actif.

La situation est en revanche plus favorable à Béjaïa. La Protection civile indique avoir maîtrisé l’ensemble des incendies enregistrés dans la wilaya. Seul le feu de la commune de Beni Maouche fait encore l’objet d’une surveillance, afin d’éviter toute reprise des flammes.

La Protection civile poursuit ses opérations de lutte contre les incendies et appelle les citoyens à faire preuve de vigilance, notamment dans les zones forestières et agricoles particulièrement exposées aux fortes chaleurs.