Incendie à l’aéroport d’Alger : ce que l’on sait

Ce lundi 25 juillet, comme cela a été annoncé par Air Algérie, un incendie s’est déclaré dans l’unité de production de Catering de la compagnie aérienne internationale. Par la suite, il a été annoncé que les unités de la protection civile ont réussi à maîtriser l’incendie du bâtiment du catering d’Air Algérie à l’aéroport d’Alger. Le responsable de l’information à la protection de la capitale, Khaled Ben Khalfallah, a également expliqué que les unités de la protection civile ont empêché la propagation de l’incendie vers d’autres parties de l’aéroport.

Le même intervenant a précisé que les agents de la protection civile ont sauvé ce qui pouvait l’être. Quant aux pertes matérielles, le responsable de l’information à la protection de la capitale, Khaled Ben Khalfallah a indiqué que l’incendie a touché plusieurs machines de restauration. Ce dernier a ajouté que l’estimation des dégâts se fera par les services compétents après la finalisation de la mission de la protection civile.

En ce qui concerne les causes de l’incendie, le responsable des médias a déclaré qu’elles peuvent être diverses. Il a aussi ajouté que ce sont les services de la police qui mèneront une enquête, et communiqueront les causes après investigations.

Khaled Ben Khalfallah a également confirmé que les autres parties de l’aéroport d’Alger n’avaient pas été touchées par l’incendie, grâce à la protection civile qui a réussi à le maîtriser.

Incendie au niveau de la production du Catering d’Air Algérie

Durant la matinée de ce lundi 25 juillet 2022, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, annonce via un communiqué, qu’un incendie s’est déclaré à 2 heures du matin. Selon le communiqué, ce dernier a eu lieu au centre de production du catering d’Air Algérie.

Selon le communiqué d’Air Algérie, aucune perte humaine n’a été déplorée, alors que d’importantes pertes matérielles ont été recensées. Une enquête a été ouverte par les services concernés.

Quelques heures après avoir annoncé cela, la compagnie aérienne nationale publie un autre communiqué. Ce dernier rassure les clients quant à la continuité des prestations adaptées sur les vols au départ d’Alger.