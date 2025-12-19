Incendie à Dely Ibrahim : ce que l’on sait sur le sinistre

Un important incendie s’est déclaré à l’aube de ce vendredi dans le quartier du 11 Décembre, situé dans la commune de Dely Ibrahim, relevant de la circonscription administrative de Chéraga. Le feu a pris naissance dans deux locaux commerciaux spécialisés dans la vente de vêtements, menaçant de se propager aux habitations et commerces voisins. Dès l’alerte donnée, les services de la Protection Civile de la wilaya d’Alger ont déployé un dispositif conséquent pour faire face à l’urgence et limiter les dégâts matériels au sein de cette zone urbaine fréquentée.

Le dispositif de secours a mobilisé des moyens techniques importants, comprenant notamment huit camions de lutte contre les incendies et une ambulance. Grâce à la rapidité d’exécution et à la stratégie de déploiement des équipes sur le terrain, les sapeurs-pompiers ont réussi à cerner le périmètre du sinistre. Selon la Protection Civile précise que l’incendie a été totalement éteint aux alentours de 05h50 du matin, empêchant ainsi les flammes de dévaster les structures adjacentes.

Le bilan se limite-t-il aux dégâts matériels ?

Malgré la violence des flammes et l’épaisse fumée qui s’est dégagée des locaux de textiles, le bilan de l’intervention est rassurant sur le plan humain. Les secours confirment qu’aucune perte en vie humaine ni aucun blessé ne sont à déplorer parmi les riverains ou les agents de la Protection Civile. La présence préventive de l’ambulance sur les lieux a permis de sécuriser le périmètre durant toute la durée de l’opération, garantissant une assistance immédiate en cas de besoin.

L’intervention s’est achevée par une phase de surveillance et de refroidissement des décombres pour écarter tout risque de reprise du feu. Si les pertes matérielles au sein des deux boutiques de prêt-à-porter sont considérables, la maîtrise totale de la situation avant le lever du jour a permis de ramener le calme dans le quartier du 11 Décembre. Une enquête devrait déterminer les causes exactes du départ de feu, tandis que l’efficacité des secours est une nouvelle fois saluée par les habitants de la localité.

Bilan opérationnel de la Protection Civile : une intervention toutes les 29 secondes

La Direction Générale de la Protection Civile a fait état d’une mobilisation massive de ses unités à travers l’ensemble du territoire national durant les dernières 24 heures. Au total, 2 898 interventions ont été comptabilisées. Cette statistique met en lumière une pression opérationnelle constante sur les secours, avec une moyenne d’une intervention déclenchée toutes les 29 secondes.

Le pilier central de cette activité repose sur l’assistance médicale. Les services de secours ont réalisé 1 917 opérations d’évacuation sanitaire. Ce chiffre englobe la prise en charge de malades et de blessés hors accidents de la route, ainsi que leur transfert vers les structures hospitalières.

En complément de ces missions de sauvetage, les unités ont assuré 182 interventions de couverture préventive visant à sécuriser des lieux publics ou des dispositifs spécifiques. Enfin, le bilan mentionne 524 interventions pour des accidents divers, reflétant la polyvalence des missions quotidiennes des agents.

Bilan des accidents de la circulation, incendies et risques domestiques

Le bilan opérationnel détaille avec précision la nature des interventions liées aux risques techniques et routiers :

Sécurité routière : Les unités d’intervention ont été sollicitées sur 226 accidents de la circulation. Ces accidents ont malheureusement causé le décès de 07 personnes et ont entraîné des blessures plus ou moins graves pour 239 autres victimes.

Lutte contre les incendies : Un total de 44 interventions a été enregistré pour des incendies de type urbain ou industriel. Il est à noter qu’en cette période, aucun incendie de couvert végétal ou de forêt n’a été recensé.

Risques liés au gaz et accidents domestiques : Les secours ont traité 05 interventions liées à des accidents de gaz, incluant les intoxications au monoxyde de carbone. Ces incidents ont touché 08 personnes et causé 01 décès par asphyxie.

Le bilan indique une absence totale d’incidents liés à la noyade pour cette période de référence.