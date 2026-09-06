Incendiaires, sinistrés, rentrée scolaire : voici les nouvelles décisions annoncées par Tebboune

Réuni ce dimanche sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, le Conseil des ministres a tranché plusieurs dossiers sensibles. Au menu : un durcissement ciblé du code pénal, le lancement immédiat des indemnisations pour les victimes des feux de forêt, la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027 et le suivi des chantiers ferroviaires du pays.

La séance s’est ouverte sur l’exposé du Premier ministre, consacré au bilan de l’action gouvernementale. Le chef de l’État a ensuite souhaité bonne chance aux ministres entrés en fonction après le dernier remaniement au sein de l’équipe gouvernementale.

Le Conseil des ministres durcit la peine capitale pour les incendiaires

La révision annoncée du texte pénal restera volontairement circonscrite. Deux situations seulement sont visées par l’aggravation. La sanction suprême frappera ceux qui allument ou commanditent un incendie dont l’issue est mortelle, ainsi que les auteurs d’enlèvements de mineurs accompagnés de sévices.

Cette orientation prolonge la fermeté affichée par la Présidence depuis les feux qui ont ravagé plusieurs wilayas de l’Est et du Centre. Fin août, le chef de l’État avait déjà fait état d’interpellations liées au déclenchement des feux et promis une prise en charge intégrale des familles touchées.

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Indemnisation des sinistrés : Tebboune écarte toute lourdeur bureaucratique

Les versements doivent démarrer dès cette semaine. Le président a exigé que rien, dans les circuits administratifs, ne vienne retarder l’arrivée de l’argent chez les familles. Le ministre de l’Agriculture devra piloter lui-même le dossier, avec une attention particulière portée aux éleveurs qui ont perdu leurs bêtes.

L’élan de générosité observé ces dernières semaines a été salué avec chaleur. Le chef de l’État a évoqué la mobilisation des Algériens du pays comme de la diaspora, y voyant la preuve d’une cohésion allant du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest.

Les équipes engagées sur le terrain ont également été remerciées. La Protection civile, Sonelgaz, Mobilis et les Travaux publics ont été cités nommément. Le rétablissement rapide du courant, de l’eau et de la connexion internet dans les zones sinistrées a été présenté comme un motif de fierté pour ces secteurs.

La production nationale placée au cœur de la reprise économique

Autre consigne appuyée : accélérer sur l’appareil productif. Le gouvernement doit agir sans attendre, et les entreprises publiques doivent prendre toute leur part dans cet effort. L’ambition affichée consiste à multiplier par deux les volumes fabriqués localement pour alimenter les grands chantiers.

Cette ligne de conduite n’est pas nouvelle. Lors de précédents conseils, la Présidence avait déjà exigé de réduire la dépendance aux importations de matières premières dans la pétrochimie. L’objectif reste identique : couper court aux achats extérieurs improvisés.

Rentrée scolaire 2026-2027 : une école tenue à l’écart des idéologies

Le ministre de l’Éducation a reçu des instructions précises pour une rentrée maîtrisée. Il devra capitaliser sur les avancées engrangées ces dernières années et viser une qualité d’accueil irréprochable dans les établissements.

Les personnels du secteur ont été mis en avant. Leur savoir-faire, accumulé depuis 1962, constitue selon le président une ressource à valoriser. Consigne a également été donnée de préserver l’école de tout courant idéologique et des querelles partisanes sans issue, le débat devant rester strictement pédagogique.

Dernier point : plus d’annonces dans la presse avant l’arbitrage. Toute proposition de réforme sera désormais examinée uniquement au sein du Conseil des ministres.

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Une agence des vestiges archéologiques rattachée à la Présidence

La future Agence nationale des vestiges archéologiques a occupé une bonne partie des échanges. Elle devra provoquer, selon les mots du chef de l’État, un véritable bond scientifique dans la conduite des fouilles.

Trois millénaires d’histoire sont concernés, jusqu’au royaume numide dont Constantine fut la capitale. Cet héritage mérite une mise en lumière autrement plus ambitieuse. La structure disposera d’une autonomie financière et administrative et sera placée sous l’autorité directe de la Présidence.

Ligne minière et port d’Annaba : le Conseil des ministres valide le calendrier

Les travaux du rail minier progressent conformément aux prévisions. Le tracé raccorde Bled El Hadba à Oued El Kebrit puis au port d’Annaba. Le démarrage de la production est attendu en mars 2027.

Ce chantier s’inscrit dans le même ensemble que les mégaprojets du phosphate intégré et des engrais, suivis de près par la Présidence depuis plusieurs mois.

Le train de Tamanrasset érigé en priorité absolue

La liaison ferroviaire entre le Grand Sud et le nord du pays a été qualifiée de chantier prioritaire. Le tracé desservira Laghouat, Ghardaïa, El Menia et In Salah avant d’atteindre Tamanrasset. Tous les moyens doivent y être concentrés.

La mise en service reste calée sur la fin de 2028, une échéance déjà annoncée lors de l’examen des grands projets d’infrastructures en avril dernier. Le président y voit un accomplissement historique. La réunion s’est close sur l’adoption de plusieurs décrets et de décisions individuelles.

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