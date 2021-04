Incarné dans la série Achour 10 : Ali Bencheikh en colère

La série ramadanesque Achour Al Acher qui compte des milliers de fans en Algérie, a su encore une fois charmer les Algériens pendant ce mois de ramadan, et ce, malgré l’absence de sa star Salah Ougrot. Mais la troisième saison de Achour Al Acher a aussi fait des mécontents, et parmi eux l’ancien joueur de football Ali Bencheikh, qui a fait part de sa colère après avoir été parodié dans cette série via le personnage baptisé Ben Ali.

Outre la ressemblance physique, pour le moins frappante, de l’acteur qui a joué le rôle de Ben Ali avec l’ancien footballeur du MCA Ali Bencheikh, ce dernier a vraisemblablement mal digéré aussi le script et la personnalité qui ont été donnés à ce personnage « fictif ».

Ben Ali, dans la troisième saison de Achour Al Acher, est une véritable caricature de l’ancienne star du MCA. À la moindre occasion, Ben Ali ne manque pas d’étaler ses prétendues prouesses footballistiques et sa bravoure sur les terrains de foot du Moyen Âge.

Bencheikh songe-t-il à déposer plainte ?

Selon certains médias, Ali Bencheikh aurait été sollicité par le réalisateur Djaafar Gacem pour jouer son propre rôle. Mais après avoir lu le script, déçu, l’ex-footballeur de la Mouloudiya d’Alger s’est excusé, ce qui a poussé le réalisateur vedette à lancer un casting. Après le casting, Djaafer Gacem a pu trouver la perle rare qui a pu arracher des rires aux spectateurs Algériens pendant les précédentes soirées ramadanesques.

Ali Bencheikh, après avoir vu son sosie dans Achour Alcher, serait donc en colère contre le réalisateur Djafar Gacem. L’ex-footballeur aurait même demandé à la direction de l’ENTV, qui possède les droits de diffusion de la série, la suppression du personnage de Ben Ali.

Selon d’autres média, Ben Ali serait en colère à tel point qu’il songe à déposer plainte contre Djaffar Gacem, le réalisateur de Achour Al Acher. L’ex-joueur du MCA aurait donc vraiment mal pris le fait qu’il soit parodié dans cette série qui figure quand même parmi les préférées des spectateurs algériens.

Cependant, il serait utile de préciser qu’avant qu’un épisode de Achour Al Acher ne commence, une note est toujours affichée à l’adresse des spectateurs : « le feuilleton Achour Al Acher est une fiction. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé serait purement fortuite ». Cette note saura-t-elle protéger Djaafar Gacem si Bencheikh saisi la justice ?