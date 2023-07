Inauguration d’un nouvel hôpital public et de 2 polycliniques à Oran

Le ministre de la Santé inaugure l’hôpital public « Moudjahid Dr. Feradi Mohamed Ben Ammar » à la commune de Ghedir. Le ministre de la Santé, Abdelhak Sayah, accompagné du wali de la wilaya d’Oran, Saïd Sayoud, a inauguré l’établissement hospitalier public qui porte le nom du moudjahid Dr. Feradi Mohamed Ben Ammar.

Ce dernier est une véritable prouesse architecturale avec une capacité d’accueil de 240 lits. Il dispose également de différentes spécialités médicales indispensables aux patients, ainsi que d’équipements médicaux de pointe. Des équipes médicales et administratives compétentes assurent son fonctionnement, ce qui contribuera grandement à fournir une bonne couverture de santé aux habitants de la wilaya et même des wilayas voisines.

L’hôpital « Moudjahid Dr. Feradi Mohamed Ben Ammar » est un établissement de santé de référence qui répond aux normes les plus élevées en matière d’infrastructures médicales. Sa conception architecturale moderne en fait un bâtiment emblématique de la région. Avec ses 240 lits, il est en mesure d’accueillir un grand nombre de patients, leur offrant ainsi des conditions optimales de prise en charge.

Cette nouvelle infrastructure hospitalière dispose de toutes les spécialités médicales nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Qu’il s’agisse de médecine générale, de chirurgie, de pédiatrie, de gynécologie-obstétrique ou encore de cardiologie, les patients pourront bénéficier de soins de qualité prodigués par des professionnels compétents et expérimentés. L’hôpital est également équipé de services d’imagerie médicale, de laboratoires d’analyses et de salles d’opération modernes, garantissant des diagnostics précis et des interventions chirurgicales sûres.

Le ministre de la Santé inaugure 2 polycliniques à Oran

Le ministre de la Santé a également inauguré deux polycliniques dans les municipalités de Msarghin et de Bir El Djir à Oran. En effet, le ministre de la Santé, Abdelhak Sayah, accompagné du wali de la région, Saïd Sayoud, ainsi que de la délégation qui l’accompagne, a inauguré deux polycliniques.

La première se trouve dans la municipalité de Msarghin et porte le nom du moudjahid « Meflahi Mohammed ». Elle est située dans la nouvelle zone urbaine de la commune de Boutlélis, ce qui lui permet de fournir des services de santé de proximité à ses habitants. Quant à la deuxième clinique, elle porte le nom du moudjahid « Cheiko El Hashemi » dans la municipalité de Bir El Djir.

Les deux cliniques sont dotées d’équipements modernes qui garantissent des services de santé de qualité dans différents domaines. Elles bénéficient d’une ressource humaine qualifiée ainsi que de dispositifs et d’équipements médicaux modernes pour une prise en charge optimale des patients. De plus, elles sont équipées d’un système de numérisation et fonctionnent 24 heures sur 24.

Ces deux nouvelles polycliniques répondent aux besoins de la population en matière de santé. Grâce à leur emplacement stratégique, les habitants de Msarghin et de Bir El Djir bénéficieront de services de santé de qualité à proximité de leur domicile. Les cliniques sont équipées de matériel médical de pointe et sont gérées par des professionnels de la santé, compétents. Cela garantit un diagnostic précis et des soins adaptés aux besoins individuels de chaque patient.