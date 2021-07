Inauguration du nouveau parlement : une date fixée

L’administration de l’Assemblée populaire nationale a commencé à préparer la séance d’investiture des nouveaux députés, qui se tiendra le jeudi 8 juillet, en application de l’article 133 de la Constitution.

En effet, les nouveaux députés devraient commencer le processus d’inscription au début de cette semaine. Ces préparatifs interviennent après que les résultats définitifs des élections ont été publiés dans le dernier numéro du Journal officiel et annoncés par le Conseil constitutionnel.

Plusieurs nouveaux députés ont révélé que le processus d’enregistrement dans la première chambre du Parlement commencera en début de semaine, avec l’ouverture de la session parlementaire, le jeudi 08 juillet prochain, car l’article 133 de la Constitution stipule que la législature commence, quinze jours après que la Cour constitutionnelle ait annoncé les résultats, sous la présidence des plus anciens députés, et avec l’aide des deux députés les plus jeunes.

Résultats définitifs

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a publié les résultats définitifs des élections législatives et le nombre de suffrages obtenus par les partis libres et les listes ayant remporté des sièges à l’Assemblée nationale populaire, dans le n°51 du Journal Officiel.

Les résultats proclamés font ressortir que le parti du Front de libération nationale (FLN) reste toujours en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 84 sièges, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 65 sièges et du Rassemblement national démocratique (RND) qui a remporté 58 sièges, suivi du Front El Moustakbal avec 153,987 et a remporté 48 sièges. La cinquième place est revenue au Mouvement El Binaa avec 106,203 votes, et 39 sièges au parlement.