Inauguration du buste de Maurice Audin à Alger, ce dimanche 5 juin

À quelques jours de la 65ème commémoration de la mort de Maurice Audin, le buste de ce militant pour la cause algérienne, a été inauguré à la Place Audin à Alger. Il est à rappeler que ce dernier a été assassiné par l’armée française en juin 1957.

Selon l’Algérie Presse Service (APS), le buste qui rend hommage à celui qui a défendu l’indépendance de l’Algérie, a été inauguré, ce dimanche 5 juin 2022. Cette inauguration s’est faite en présence du fils de Maurice Audin, Pierre Audin. Mais aussi, le président de l’Association Josette et Maurice Audin ; Pierre Mansat ; le wali d’Alger, Ahmed Maabed ; des autorités locales et militaires et des citoyens.

Pierre Audin fier de se retrouver à la Place Audin

Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, le militant de la cause algérienne, s’est dit fier de se retrouver sur cette place qui porte le nom de son père. Tout en soulignant que son père est « un partisan de l’indépendance de l’Algérie ».

Selon le wali d’Alger, Ahmed Maabed, ce jour confirme la consécration de « la grandeur et la bravoure de Maurice Audin qui a sacrifié sa vie pour la cause algérienne ».

Pierre Audin obtient son passeport algérien

Le Président Algérien, Abdelmadjid Tebboune avait accordé la nationalité algérienne à fils de Maurice Audin, Pierre Audin, en aout 2020. Et ce en signant un décret présidentiel, paru dans le dernier journal officiel.

Après une longue attente qui a duré 55 ans et presque 2 ans après sa naturalisation algérienne, Pierre Audin, a obtenu son passeport algérien, au mois de mai de cette année.

Le fils de Maurice Audin, Pierre, a obtenu son passeport algérien à la suite d’une longue attente, alors même qu’il est algérien. En effet, la nouvelle a été communiquée à travers un tweet publié par le militant algérien et cofondateur du Rassemblement Action Jeunesse, Addad Hakim, avec une photo de Pierre arborant fièrement son nouveau passeport vert, laissant apparaître un franc sourire.