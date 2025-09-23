Inauguration du 1ᵉʳ Institut Confucius en Algérie pour l’enseignement de la langue chinoise

L’Université d’Alger 2 a connu un tournant historique ce mardi 23 septembre avec l’inauguration le tout premier Institut Confucius d’Algérie, fruit d’un partenariat académique avec l’Université normale du Nord-Ouest de Chine. Cette structure inédite ambitionne de renforcer la coopération scientifique et universitaire entre l’Algérie et la Chine, tout en favorisant un dialogue culturel approfondi entre les deux pays.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs personnalités de haut rang, dont Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie, Smail Debeche, président de l’Association d’amitié Algérie — Chine, ainsi que les recteurs Saïd Rahmani et Wang Zhanren, en présence du wali délégué de Bouzaréah.

Dans son allocution inaugurale, le recteur de l’Université d’Alger 2 a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par l’institution pour développer les échanges universitaires. Il a notamment souligné que l’université avait déjà franchi une étape importante en octobre 2024, avec l’ouverture du tout premier département de langue chinoise en Algérie.

Le ministre Kamel Baddari a, pour sa part, salué une avancée stratégique dans le domaine académique. Affirmant que l’Institut Confucius deviendra un pont de connaissance et d’amitié, rapprochant les étudiants et enseignants algériens et chinois.

L’Institut Confucius, un nouvel élan pour rapprocher les jeunes générations

De son côté, Son Excellence l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a salué l’inauguration de l’Institut Confucius qu’il a qualifiée de « moment historique » dans les annales des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a rappelé que les relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine s’étendent sur plus de 67 ans, marquées par un esprit constant de soutien mutuel et de développement partagé.

Selon lui, le partenariat entre Alger et Pékin dépasse le cadre habituel de la coopération bilatérale. « Nos relations vont bien au-delà des accords conventionnels. Elles constituent un exemple vivant de solidarité, de coopération et de développement partagé entre pays du Sud », a-t-il affirmé.

En outre, l’ambassadeur chinois a également insisté sur l’importance de l’amitié entre les peuples, un pilier qui, selon lui, doit reposer sur la compréhension mutuelle, notamment entre les jeunes générations. À ce titre, l’ouverture de l’Institut Confucius prend une dimension particulière puisqu’elle favorise la découverte et l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises.

Dong Guangli s’est réjoui de constater que de plus en plus de jeunes Algériens s’intéressent à la culture chinoise, ajoutant que « plus de cinq établissements d’enseignement supérieur algériens proposent aujourd’hui des cours de langue chinoise ». Pour lui, cette dynamique représente un vecteur essentiel pour renforcer la proximité culturelle et éducative entre les deux nations.

Le recteur de l’Université normale du Nord-Ouest de Chine, Wang Zhanren, a pour sa part insisté sur les « perspectives prometteuses » qu’offre ce projet en matière de coopération éducative et culturelle. En effet, il considère que l’ouverture de l’Institut Confucius ouvre une nouvelle étape, plus structurée et plus approfondie, dans les échanges linguistiques et culturels entre l’Algérie et la Chine.

La culture et l’éducation, leviers d’une coopération renforcée entre Alger et Pékin

Après la levée de voile sur la plaque inaugurale, les invités ont assisté à un programme artistique riche et varié. Le département de chinois de l’Université d’Alger 2 et la troupe artistique venue de Chine ont proposé des récitations poétiques, chants, danses traditionnelles et démonstrations de calligraphie, mettant en lumière la richesse des arts chinois et l’intérêt croissant des jeunes algériens pour cette civilisation millénaire.

L’événement a réuni plus de 600 participants, parmi lesquels des représentants du monde universitaire, des institutions locales, la communauté chinoise installée en Algérie ainsi que des entreprises chinoises. Tous ont salué une initiative qui ouvre la voie à une coopération académique et culturelle durable entre Alger et Pékin.