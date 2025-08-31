Inauguration de la première unité nationale de production d’alcool médical à base de raisin

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a procédé ce dimanche à l’inauguration d’une unité moderne de valorisation des produits agricoles, spécialisée dans la production d’alcool médical à partir de la transformation du raisin, dans la wilaya d’Aïn Témouchent.

Implantée dans la commune de Chentouf, sur une superficie de deux hectares, cette nouvelle unité représente une première nationale. Elle est entièrement dédiée à la production d’alcool médical à partir d’une matière première agricole locale, le raisin, et relève de la Société nationale de développement des cultures stratégiques.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à diversifier les sources de production, réduire la dépendance aux importations et encourager la transformation locale des matières agricoles.

Youcef Cherfa a souligné l’importance de ce projet « moderne et innovant », qui contribuera à renforcer le tissu industriel et à assurer une meilleure valorisation des récoltes locales. Selon lui, cette unité contribuera non seulement à la couverture des besoins nationaux en alcool médical, mais aussi à réduire considérablement la facture d’importation, dans un contexte où l’Algérie cherche à atteindre une plus grande souveraineté économique.

Il a par ailleurs salué les efforts des agriculteurs de la région, dont les récoltes de raisin constituent la principale matière première pour ce nouveau complexe industriel.

Renforcement des infrastructures agricoles en Algérie

Lors de sa visite dans la wilaya, Cherfa a annoncé que la région bénéficie de neuf projets de constructions de silos de proximité pour le stockage des céréales. Ces infrastructures, qualifiées de stratégiques par le ministre, visent à renforcer la sécurité alimentaire nationale en assurant une meilleure conservation des grandes cultures, notamment le blé et les graines oléagineuses. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux afin de garantir leur mise en service dans les plus brefs délais.

Concernant la filière lait, le ministre s’est félicité des premiers résultats obtenus dans la production de lait partiellement écrémé grâce à l’intégration du lait cru local. Cette démarche devrait contribuer à réduire la facture d’importation du lait en poudre et à encourager les éleveurs à accroitre le cheptel bovin laitier.

Régularisation du foncier et incitation à l’investissement agricole

Youcef Cherfa a par ailleurs insisté sur l’importance de poursuivre l’opération de régularisation et d’assainissement du foncier agricole, conformément aux instructions du président de la République entrées en vigueur en juin 2025. Cette mesure vise à lever les obstacles à l’investissement et à stimuler la production nationale.

Le ministre a également appelé les responsables locaux à encourager les agriculteurs à adhérer au dispositif de création de chambres froides de petite et moyenne capacité, un mécanisme destiné à renforcer les capacités de stockage, à réduire les pertes post-récolte et à protéger les revenus des producteurs.

Développement de la pêche et de l’aquaculture à Aïn Témouchent

Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, le ministre a souligné que les professionnels du secteur restent au cœur des priorités de son département. Il a plaidé pour l’amélioration de leurs conditions de travail, l’accompagnement sur le terrain et le renforcement des organisations professionnelles, afin de développer les ressources halieutiques et d’augmenter la productivité.

Grâce à ses deux ports de pêche et son abri de pêche, la wilaya de Aïn Témouchent occupe aujourd’hui la deuxième place au niveau national en matière de production halieutique. Le ministre a également mis en avant l’importance de l’aquaculture, en particulier l’élevage du tilapia rouge, un créneau porteur bénéficiant d’incitations de l’État pour accroître la production et répondre aux besoins du marché.

