Paiement électronique en Algérie : INATEL obtient le feu vert pour installer les TPE

Le déploiement du paiement électronique en Algérie pourrait compter sur un nouvel acteur pour accélérer son développement. L’Entreprise nationale de l’industrie des technologies électroniques (INATEL) vient de franchir une nouvelle étape en obtenant l’agrément du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique) pour installer des terminaux de paiement électronique (TPE) de classe V.

L’entreprise publique prévoit désormais de mobiliser ses équipes et ses moyens techniques pour assurer la distribution, l’installation et la mise en service de ces équipements auprès des commerçants.

INATEL obtient l’agrément du GIE Monétique pour installer les TPE

Cette autorisation ouvre à INATEL de nouvelles perspectives dans le secteur des paiements électroniques. Selon le communiqué de l’entreprise, l’agrément de classe V reconnaît les compétences de ses cadres et de ses équipes techniques. Tout en élargissant ses capacités d’intervention dans la modernisation des moyens de paiement en Algérie.

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Pour concrétiser cette nouvelle mission, la direction des opérations prévoit de mobiliser les ressources humaines, logistiques et techniques nécessaires afin d’accélérer le déploiement des terminaux de paiement électronique.

L’intervention de l’entreprise couvrira plusieurs étapes, notamment :

La livraison des terminaux de paiement électronique ;

Leur installation et leur mise en service ;

La formation des commerçants à l’utilisation des équipements ;

L’accompagnement des professionnels dans leur prise en main.

INATEL entend ainsi contribuer à élargir l’accès aux solutions de paiement électronique, tout en assurant la qualité et l’efficacité des prestations proposées.

Une entreprise publique algérienne qui étend ses activités au-delà des frontières

Basée dans la wilaya de Tlemcen, INATEL est une entreprise publique rattachée au groupe Elec El Djazaïr. Elle intervient dans l’industrie électronique et les solutions numériques, notamment à travers la conception de produits spécialisés et l’intégration de technologies destinées aux entreprises, aux organismes publics et aux grandes infrastructures.

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L’entreprise mise sur les compétences nationales pour développer ses activités et renforcer sa présence dans le secteur technologique. Son obtention de l’agrément du GIE Monétique vient ainsi élargir son champ d’intervention sur le marché algérien.

Mais ses ambitions dépassent les frontières nationales. INATEL a également engagé une démarche d’expansion sur les marchés africains. Avec plusieurs initiatives dans le domaine des technologies et des équipements électroniques.

Après le Nigeria, INATEL vise de nouveaux marchés en Afrique

En septembre dernier, l’entreprise a conclu un accord avec la Coordination permanente de la Commission stratégique de supervision du projet d’extension de la ville de Kinshasa (CSSPEVK), en République démocratique du Congo.

Cette convention s’inscrit dans un consortium réunissant INATEL, PGS Africa et DABYAN. Les trois partenaires doivent contribuer à la réalisation d’un programme intégré dans les domaines du numérique, de l’industrie et des technologies, lié au projet de construction de la nouvelle ville « Kinshasa Kia Mona ».

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Cette opération intervient après une première avancée commerciale sur le continent africain. L’exportation de terminaux de paiement électronique vers le Nigeria.

Entre le renforcement de ses activités en Algérie et son ouverture sur les marchés africains, INATEL poursuit ainsi le développement de ses solutions électroniques. Son nouvel agrément lui permet désormais de prendre part plus directement aux opérations d’installation des TPE et à l’accompagnement des commerçants en Algérie.