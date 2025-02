Imsak/Iftar – Ramadan 2025 : le calendrier complet dans les 58 wilayas

Alors que le mois sacré de Ramadan approche à grands pas, les Algériens se préparent à accueillir cette période de piété, de partage et de solidarité. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a officiellement publié la Imsakiya, le calendrier des horaires de l’imsak et de l’iftar pour les 58 wilayas du pays. Celui-ci est attendu chaque année avec une grande attention par des millions de fidèles, soucieux de respecter les horaires précis du jeûne.

Conformément à la tradition, le ministère a mis à disposition un calendrier précis, prenant en compte les spécificités géographiques et astronomiques de chaque région du pays. L’imsak, qui marque la fin du repas avant l’aube, diffère légèrement d’une wilaya à l’autre en raison des variations de latitude. De même pour l’iftar, moment marquant la rupture du jeûne au coucher du soleil, qui suit également un décalage selon les villes.

Ramadan 2025 en Algérie : à quelle heure rompre le jeûne cette année ?

Le Ramadan 2025 débutera aux premières lueurs du mois de mars, plongeant l’Algérie dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de communion. Ce mois béni, attendu avec ferveur par des millions de fidèles, rythmera la vie quotidienne entre moments de recueillement, prières nocturnes et instants de partage en famille.

Nous vous présentons ci-dessous les horaires spécifiques pour trois wilayas, Adrar, Alger et Djelfa, ainsi que leurs localités avoisinantes.

Calendrier Imsak/Iftar – Ramadan 2025 pour la wilaya d’Alger et ses environs :

Calendrier Imsak/Iftar – Ramadan 2025 pour la wilaya Adrar et ses environs :

Calendrier Imsak/Iftar – Ramadan 2025 pour la wilaya Djelfa et ses environs :

Au-delà des aspects religieux, le Ramadan en Algérie est aussi un moment de forte mobilisation sociale. Les mosquées se préparent à accueillir des milliers de fidèles pour les prières de Tarawih, tandis que les initiatives de solidarité se multiplient à travers le pays.

Cette année encore, des « Mawâ’id Arrahma » (tables de la miséricorde) seront installées pour offrir des repas gratuits aux plus démunis. De nombreuses associations et bénévoles s’organisent pour distribuer des denrées alimentaires et apporter un soutien aux familles dans le besoin.