Impressionné, Joe Hattab rend un émouvant hommage à l’Algérie (Vidéo)

Pour ceux qui ne la connaissent pas, l’Algérie se présente comme un pays peu connu et dangereux où l’insécurité règne. Cependant, ces derniers temps, de plus en plus de touristes étrangers font l’effort de venir découvrir son histoire et sa culture, la diversité de ses paysages et ses monuments, mais aussi le charme et la convivialité de son peuple.

Parmi ses touristes qui ont été impressionnés par la découverte de la vraie facette de l’Algérie, le blogueur Jordanien Joe Hattab. En effet, ce dernier a consacré pour son voyage dans le pays, une vidéo pour rendre un hommage grandissime pour l’Algérie. Une vidéo, intitulée « Enfin arrivé en Algérie, le plus grand pays de l’Afrique », de 27 minutes qui a réussi à faire 1.5 million de vues en seulement 17 heures.

Joe Hattab raconte l’Algérie en 27 minutes

La vidéo de Joe Hattab résume tous les moments forts du séjour de ce voyageur jordanien en Algérie, notamment dans plusieurs villes du pays, mais donne également un aperçu de l’histoire du pays, en remontant jusqu’à l’Indépendance.

Par le biais de sa vidéo, Jo Hattab dévoile aux touristes étrangers les meilleures façons d’apprécier leur voyage en Algérie. En effet, cette visite lui a permis de découvrir la culture algérienne et les saveurs de sa cuisine. En découvrant les rues d’Alger, Joe fait la connaissance des différents marchés populaires de la région. Où il a pu tester quelques restaurants mythiques de la capitale et gouter aux spécialités culinaires traditionnelles du pays.

La visite de Joe Hattab à Alger, se poursuit par un passage au jardin d’essais El Hamma, qualifié du paradis sur terre par se dernier, mais aussi à la grande mosquée d’Alger. Où le blogueur voyage ne cesse d’exprimer son émerveillement. « C’est du génie artistique en architecture… la vue est incroyable » lance Joe Hattab en découvrant le minaret de la grande mosquée d’Alger.

La Casbah, ses murs, ses rues et ses ruelles racontent l’histoire de l’Algérie

Qui dit voyage à Alger, dit passage obligatoire à la Casbah. Classée par l’UNESCO patrimoine mondial de l’humanité, en 1992, la Casbah d’Alger représente un des sites qui témoigne du temps passé sur l’Algérie. « Ses rues, ses murs racontent l’histoire de l’Algérie » précise Joe Hattab dans sa vidéo. Durant cette visite à la Casbah d’Alger, Joe découvre l’histoire de cette région, mais aussi le style architectural de quelques maisonnettes.

Pour son voyage en Algérie, Joe Hattab décide de visiter Chréa pour se retrouver dans un paysage totalement différent, vêtu tout en blanc grâce aux chutes de neige. Ce voyage continue avec la visite des ruines romaines de Tipaza.

« Enfin arrivé en Algérie, le plus grand pays de l’Afrique » la vidéo de Joe Hattab rythme par une musique Chaabi témoigne que l’Algérie est loin d’être un pays dangereux, mais plutôt une destination touristique qui allie une histoire riche, convivialité et des paysages qui coupent le souffle.

