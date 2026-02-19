Impôts : Suite à une panne technique, la DGI annonce une mesure exceptionnelle

Face aux difficultés d’accès rencontrées sur la plateforme « JIBAYA’TIC », la Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé, ce jeudi, un report exceptionnel des dates limites pour les déclarations fiscales de début d’année.

Dans un communiqué officiel, l’administration fiscale précise que cette mesure concerne les déclarations mensuelles (Série G n°50) des mois de janvier et février 2026, ainsi que les déclarations annuelles relatives à la taxe sur la formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage pour l’exercice 2025.

Nouveau calendrier fiscal : Les dates clés après la migration vers le Data Center

Afin de pallier les dysfonctionnements techniques de ces derniers jours, les nouvelles échéances ont été fixées comme suit :

Déclaration mensuelle (G n°50) de janvier 2026 : La date limite est reportée au mardi 10 mars 2026 (au lieu du 20 février).

Déclaration mensuelle (G n°50) de février 2026 : Le délai est prolongé jusqu’au jeudi 26 mars 2026 (au lieu du 20 mars).

Taxes sur la formation et l’apprentissage (Année 2025) : Les contribuables ont désormais jusqu’au jeudi 26 mars 2026 pour s’en acquitter (au lieu du 20 février).

Calendrier 2026 : Quel impact pour les contribuables après le transfert des données ?

La DGI souligne que cette décision vise à permettre aux contribuables de remplir leurs obligations dans les meilleures conditions possibles.

À ce titre, il est précisé qu’en cas d’impossibilité persistante de télédéclaration, les usagers peuvent déposer leurs documents directement auprès de la recette des impôts territorialement compétente.

L’administration a tenu à exprimer ses regrets pour les désagréments causés, expliquant que ces perturbations sont liées aux travaux de transfert du système d’information vers le nouveau centre de données (Data Center) du ministère des Finances.

Cette migration, bien que complexe, a pour objectif final d’améliorer les performances techniques et de garantir une qualité de service supérieure à l’avenir.

Qu’est-ce que « Jibayatic » et qui est concerné ?

Pour rappel, Jibayatic est la plateforme officielle dédiée aux télé-déclarations et au télé-paiement des impôts en Algérie. Véritable vitrine de la modernisation fiscale, cet espace numérique a été conçu pour simplifier le devoir fiscal des contribuables en permettant de déclarer et de régler ses taxes directement via Internet.

Les services de Jibayatic s’adressent aux usagers rattachés aux nouvelles structures de l’administration fiscale, à savoir :