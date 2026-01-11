Impôts : la DGI annonce une mesure importante pour les contribuables

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, ce dimanche 11 janvier, une prolongation exceptionnelle des délais de dépôt de plusieurs déclarations fiscales. Cette décision concerne un large nombre de contribuables et vise à leur offrir davantage de souplesse pour remplir leurs obligations dans de meilleures conditions.

Dans un communiqué officiel, la DGI a précisé que cette prolongation s’adresse aux contribuables soumis au régime du bénéfice réel, au régime du bénéfice réel simplifié ainsi qu’au régime de l’impôt forfaitaire unique. Sont concernés aussi bien les contribuables relevant des centres des impôts que ceux dépendant des centres de proximité et des inspections des impôts à travers le territoire national.

Une mesure destinée à plusieurs catégories de contribuables

Initialement, la date limite légale pour le dépôt de ces déclarations était fixée au 20 janvier 2026. Face aux contraintes rencontrées par certains opérateurs économiques et afin d’éviter des pénalités de retard, l’administration fiscale a décidé d’accorder des délais supplémentaires.

Selon les précisions fournies par la Direction générale des impôts, la prolongation des délais s’applique comme suit. La déclaration n° 50, qu’elle soit mensuelle ou trimestrielle, pourra désormais être déposée jusqu’au dimanche 1er février 2026 inclus. En ce qui concerne la déclaration n° 12 bis ainsi que la déclaration n° 50 bis 1, le nouveau délai est fixé au dimanche 1er mars 2026 inclus.

Ces formulaires comptent parmi les principales déclarations fiscales périodiques exigées des entreprises et des contribuables soumis aux différents régimes d’imposition. Leur dépôt dans les délais reste une obligation légale, même après cette prolongation.

Un objectif : faciliter le respect des obligations fiscales

La DGI a souligné que cette décision a été prise dans le but de permettre aux contribuables concernés de s’acquitter de leurs obligations fiscales dans les meilleures conditions possibles. Elle s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la relation entre l’administration fiscale et les contribuables, en tenant compte des réalités économiques et administratives.

Cette mesure est également perçue comme un signal d’accompagnement, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui rencontrent parfois des difficultés à respecter les échéances fiscales, en particulier en période de forte charge administrative.

Tout en accordant ce délai supplémentaire, la Direction générale des impôts invite les contribuables à ne pas attendre la dernière minute pour déposer leurs déclarations. Elle rappelle que le respect des nouvelles échéances est essentiel afin d’éviter toute sanction ou pénalité prévue par la réglementation en vigueur.

Avec cette prolongation, l’administration fiscale espère garantir un meilleur taux de conformité et assurer une gestion plus fluide des obligations fiscales au niveau national.