Impôts 2026 : le dépôt en ligne devient obligatoire pour cette catégorie de contribuables

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé une mesure importante pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice réel et au bénéfice réel simplifié. Selon l’article 111 de la Loi de finances 2026, ces contribuables doivent désormais déposer leurs déclarations fiscales en ligne, via le portail officiel « Jibayatek« . Cette obligation est entrée en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2026.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la digitalisation des services fiscaux et vise à simplifier les démarches pour les contribuables tout en garantissant une meilleure gestion et traçabilité des déclarations.

Comment obtenir ses identifiants pour l’espace en ligne

Pour accéder au dépôt en ligne, chaque contribuable doit disposer de ses identifiants personnels. Ceux qui ne les ont pas encore reçus doivent se rapprocher de leur service fiscal pour les obtenir. Une fois les identifiants en main, l’accès à l’espace personnel se fait via le portail officiel.

Ce système permet aux contribuables de déclarer leurs revenus et autres obligations fiscales depuis leur domicile ou leur bureau, évitant ainsi les déplacements et files d’attente au sein des services fiscaux.

Dépôt en ligne facultatif pour certains contribuables

La DGI précise que les contribuables soumis au régime de la taxe forfaitaire unique ne sont pas obligés de déclarer en ligne. Pour eux, le dépôt numérique reste facultatif.

Cependant, il est indispensable de vérifier auprès de leur service fiscal (centres fiscaux de proximité et inspections des impôts) qu’ils sont bien inscrits dans le système informatique. Cette inscription leur permet de respecter toutes leurs obligations fiscales, notamment le paiement des impôts auprès des caisses.

Prolongation des délais pour certaines déclarations

Pour faciliter la transition vers le dépôt en ligne, les délais pour certaines déclarations fiscales ont été prolongés :

Déclaration n°50 (mensuelle et trimestrielle) : jusqu’au dimanche 1ᵉʳ février 2026 inclus.

inclus. Déclarations n°12 bis et n°50 bis1 : jusqu’au dimanche 1ᵉʳ mars 2026 inclus.

Cette mesure vise à donner aux contribuables le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles modalités et éviter les pénalités pour retard de dépôt.

Pour plus de détails sur le dépôt en ligne et les démarches à suivre, les contribuables peuvent consulter le portail officiel de la DGI.

La DGI encourage tous les contribuables concernés à se conformer rapidement à ces nouvelles obligations afin de bénéficier des services en ligne et de respecter les délais légaux. La digitalisation des déclarations fiscales représente un pas important vers un service public plus efficace et accessible à tous.