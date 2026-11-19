Le président Tebboune a révélé la découverte de 520 sociétés d’importation fictives, dont 90 installées à la même adresse. Il justifie ainsi le contrôle renforcé des importations depuis juillet 2025. Visa du ministère, calendrier, comité de suivi et critiques des opérateurs : ce qu’il faut savoir.

Importations : Tebboune révèle 520 sociétés fictives

Le président Abdelmadjid Tebboune a ouvert l’année judiciaire 2026-2027, dimanche 15 novembre, à Alger. Il a dénoncé ceux qui ont détourné l’ouverture des importations aux jeunes et aux opérateurs économiques. « Qui en a profité et qui a perverti toute l’opération ? Ce parasite », a-t-il lancé.

Le chef de l’État a ensuite donné des chiffres. « Nous découvrons 520 sociétés fictives, et ils ne prennent même pas leurs précautions », a-t-il affirmé. Il a cité 90 prétendues sociétés déclarées à une seule adresse, dans un même immeuble. « Ces dérives, nous devons les éliminer définitivement par des moyens de dissuasion », a-t-il insisté.

Le président a reconnu que le durcissement pèse aussi sur les opérateurs honnêtes. « Les bons payent pour les mauvais », a-t-il résumé en français. « La majorité honnête souffre désormais à cause de cette minorité corrompue », a-t-il ajouté. Selon lui, le rôle de la justice reste essentiel face à ces dérives.

Abdelmadjid Tebboune a aussi défendu les tribunaux de commerce spécialisés, où des commerçants siègent aux côtés du juge. L’économie s’oriente selon lui vers « la liberté absolue », sans abandonner le caractère social de l’État. Il plaide pour une transition progressive, avec une « zone grise » le temps de s’adapter.

Le président a enfin mis en garde ceux qui touchent aux produits de base. « Nous ne vous avons pas demandé de payer de votre poche. Nous vous avons dit : respectez les prix », a-t-il lancé. Il a annoncé d’autres lois, qu’il préparera avec le ministre et les responsables concernés.

581 opérateurs à la même adresse, 130 milliards de dollars demandés : comment l’État a repéré les fraudes

Le ministère du Commerce extérieur a révélé les premières fraudes début septembre, en examinant les programmes du second semestre 2026. Il a croisé les données de sa plateforme numérique, dotée d’un outil d’intelligence artificielle. Il a découvert que 581 opérateurs déclaraient la même localisation GPS pour leurs unités de production.

Parmi eux, 47 opérateurs situaient leur usine dans un même immeuble AADL d’Ouled Fayet, à Alger. D’autres déclaraient des sites de production dans des zones d’habitation ou au siège d’autres entreprises. Les contrôles sur le terrain ont confirmé l’existence de sociétés fictives. Le ministère a ensuite étendu ses vérifications à des dossiers déjà validés.

Le président Tebboune a détaillé d’autres chiffres début octobre. Les demandes pour le second semestre 2026 atteignaient environ 130,32 milliards de dollars. Au total, 3 961 opérateurs comptant entre zéro et cinq salariés demandaient à importer. Près de 200 dossiers présentaient des éléments identiques, jusqu’aux numéros de série et aux montants déclarés.

Selon nos calculs, ces demandes atteignent près du double de la facture record de 2014. Elle avoisinait 70 milliards de dollars sur toute l’année. Le chef de l’État a aussi cité un opérateur qui a consommé 750 millions de dollars de devises. Son activité n’a rapporté que 29 millions de dollars au Trésor, selon le président.

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Programme prévisionnel d’importation : ce qu’il impose avant la domiciliation bancaire

Depuis juillet 2025, un importateur ne peut plus domicilier son opération directement auprès de sa banque. Il doit d’abord déposer un programme prévisionnel d’importation (PPI) sur la plateforme du ministère du Commerce extérieur. Le ministère examine ses besoins et délivre un visa, que la banque exige avant toute domiciliation.

L’importateur dépose un programme par semestre, auprès d’une seule banque. Pour le second semestre 2026, la plateforme était ouverte du 23 juin au 31 juillet. Depuis le 6 août, le visa reste valable 90 jours au lieu de 45. L’importateur a ainsi plus de temps pour boucler l’opération.

Le dispositif s’est élargi au fil des mois. Il visait d’abord les matières premières et les équipements des usines. Depuis mars 2026, il couvre aussi les produits finis destinés à la revente en l’état. Le président le justifie simplement : une entreprise sérieuse doit pouvoir prévoir ses besoins sur six mois.

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Un comité permanent suit désormais les demandes, en vertu d’un décret publié en octobre. Le ministre du Commerce extérieur le préside. Il réunit les Finances, la Banque d’Algérie, l’association des banques et le patronat du CREA. Le comité doit traiter en urgence les produits sensibles ou prioritaires et rendre compte chaque semaine au Premier ministre.

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Retards, refus partiels, règles changeantes : ce que les opérateurs reprochent au PPI

Une partie du milieu des affaires juge le dispositif rigide. Des industriels dénoncent des délais et des difficultés pour obtenir les autorisations. Certains disent que leurs courriels restent sans réponse ou que leurs demandes de matières premières ne passent qu’en partie.

D’autres opérateurs évoquent des dossiers reportés au semestre suivant. Un industriel raconte avoir vu son usine s’arrêter après la panne d’une machine, faute de pouvoir importer la pièce rapidement. Les entreprises doivent aussi suivre des règles souvent ajustées, avec plusieurs changements depuis le lancement du dispositif.

L’économiste Brahim Guendouzi refuse toutefois d’y voir une politique d’austérité. « Ce n’est pas une politique d’austérité qui est menée », estime-t-il. Selon lui, le PPI vise d’abord la transparence et la traçabilité des achats à l’étranger. Il arbitre aussi l’usage de devises rares. Sur son efficacité, il reste prudent : « C’est le temps qui nous le dira ! »

Le président Tebboune assure que le PPI ne bloque pas les importations par principe. Il veut « convaincre et rationaliser », en demandant aux opérateurs de justifier leurs besoins avant d’obtenir des devises. Il a écarté l’idée d’abandonner le dispositif à court terme.

Les fraudeurs s’exposent par ailleurs à de lourdes sanctions. La loi sur les pratiques commerciales interdit les factures fictives et les fausses factures. Elle prévoit une amende de 300 000 à 10 millions de dinars. Le juge peut aussi radier un récidiviste du registre du commerce.

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