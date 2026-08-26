Importations : un nouveau dispositif se déploie aux frontières algériennes, voici ce qui change

Une série de textes réglementaires publiés dans le numéro 60 du Journal officiel réorganise la surveillance aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. Les autorités déploient un arsenal inédit pour traquer la fraude commerciale et intercepter les marchandises non conformes dès leur entrée sur le territoire national.

Un arrêté du directeur général des douanes et deux arrêtés ministériels conjoints scellent ce redéploiement stratégique. Le gouvernement renforce ainsi le maillage sécuritaire et sanitaire aux points d’accès du pays.

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Une présence douanière renforcée sur le territoire national : 14 postes avancés déjà opérationnels aux frontières

Le texte du 1er juin 2026 ordonne la création de centres douaniers de contrôle le long des frontières terrestres. Ces unités structurelles surveillent la bande frontalière adjacente sans interruption. Les équipes se relaient jour et nuit grâce à un système de permanence continue. Un officier de brigade dirige chaque centre.

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Sur le terrain, ces postes avancés épaulent les brigades douanières et coordonnent leurs opérations avec la Gendarmerie nationale. Ils luttent contre la criminalité transfrontalière et protègent les agents, les équipements ainsi que les marchandises saisies. Les autorités déploient une première vague de 14 centres, localisés en priorité dans les wilayas de Tlemcen, Naâma et Souk Ahras.

Cinquante-trois inspections de la qualité : l’État verrouille les points d’entrée

En parallèle, le ministère du Commerce et les douanes renforcent l’inspection des produits importés pour protéger la santé publique et la production locale. Un texte précise la création de 53 inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes. Ces agents opèrent aux points de passage maritimes, aériens, terrestres, ainsi que dans les zones sous douane.

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Un second texte fixe l’implantation exacte de ces brigades. Alger concentre huit inspecteurs de la qualité, réparties entre le port, l’aéroport Houari Boumediene et plusieurs zones logistiques. Le dispositif couvre également les principaux ports et aéroports du pays, les postes frontaliers du Sud comme Illizi, Tindouf, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, ainsi que les zones sous douane de l’intérieur du pays.