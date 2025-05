Importations : le poulet brésilien fait son retour à prix fixe sur le marché algérien

À Adrar, plus de 18 tonnes de poulet brésilien surgelé viennent d’être réceptionnées par les services de contrôle du commerce. Ce lot, vendu directement au consommateur à un prix réglementé, s’inscrit dans un effort soutenu pour maîtriser les tensions sur les prix de la viande blanche.

Cette première cargaison de poulet congelé importé du Brésil a été réceptionnée dans le cadre d’un programme national de régulation du marché et de soutien au pouvoir d’achat.

De plus, selon les services du ministère du Commerce et de la Régulation du marché intérieur, cette opération s’inscrit dans un plan global visant à renforcer l’offre nationale en viandes. Notamment dans les régions du sud, où les circuits d’approvisionnement sont plus vulnérables.

Une stratégie musclée pour approvisionner le marché en viande blanche

L’initiative, menée en coordination avec des opérateurs économiques agréés. Permet ainsi d’injecter directement dans le marché local. Ainsi, les 18 tonnes de viande de volaille surgelée d’origine brésilienne seront distribués par vente directe au consommateur, sans intermédiaires. Et ce, à un prix encadré à 340 DA le kilogramme. Permettant ainsi d’éviter toute spéculation.

Cette démarche vise à soulager la pression sur les prix pratiqués sur les marchés informels ou en période de forte demande. Tout en garantissant un produit contrôlé et conforme aux normes de sécurité sanitaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Le Centre international d’astronomie annonce la date de l’Aïd El-Adha 2025 en Algérie

L’aspect réglementaire n’a pas été négligé. Les services de contrôle et de répression des fraudes ont accompagné la réception de la marchandise sur le terrain.

Cette présence active vise avant tout à vérifier l’état sanitaire des produits réceptionné. De plus, elle permet de garantir la conformité des conditions de stockage. Ainsi que de s’assurer du respect des prix affichés à la vente.

De l’autre côté de la Méditerranée, l’UE suspend ses importations de poulet brésilien pour raisons sanitaires

Pendant ce temps, à l’échelle internationale, l’Union européenne a récemment suspendu l’entrée des volailles brésiliennes sur son territoire. En raison d’une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène détectée dans le pays sud-américain.

Selon la Commission européenne, « les conditions d’importation de l’UE exigent que le pays d’exportation soit exempt de grippe aviaire hautement pathogène ». Ce que ne peut plus garantir le Brésil pour le moment. Selon le média BFM TV, l’interdiction, de portée temporaire, restera en vigueur jusqu’à l’obtention d’un statut sanitaire conforme, soit au minimum 28 jours sans nouveau cas déclaré.

🟢 À LIRE AUSSI : Commerce du « cabas » : Tebboune acte une régularisation historique !

Cette situation n’a toutefois pas d’impact sur les importations algériennes, qui restent encadrées par des procédures strictes. Contrairement à l’Union européenne, l’Algérie reçoit des cargaisons de volaille brésilienne sous forme congelée. De plus, les autorités assurent que toutes les normes sanitaires sont scrupuleusement respectées. Les citoyens n’ont donc rien à craindre !