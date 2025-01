Importations : la céramique espagnole de retour en force sur le marché algérien

Après des mois de paralysie, le secteur de la céramique espagnole amorce un redressement prometteur sur le marché algérien, grâce à la levée des restrictions commerciales en novembre 2024. Les données préliminaires signalent un regain d’activité notable, marquant une étape importante pour les exportateurs espagnols.

Selon le Conseil des chambres de la Communauté valencienne, 517 certificats d’origine ont été délivrés en 2024 pour des exportations vers l’Algérie, contre seulement 154 en 2023. Cette hausse spectaculaire, concentrée sur les mois de novembre et décembre, reflète la reprise des échanges bilatéraux après deux années de tensions économiques. La majorité de ces certificats concerne des produits liés à l’industrie de la céramique, notamment des frittes, des émaux et des machines, secteurs clés de la province de Castellón.

Dans cette région, emblématique de la céramique espagnole, 86 certificats ont été enregistrés en décembre, témoignant d’un dynamisme retrouvé. « Ces chiffres montrent clairement que la levée des barrières commerciales a permis aux entreprises de renouer avec le marché algérien », souligne la Chambre de commerce de Valence dans son dernier rapport.

Des perspectives prometteuses pour 2025

Les associations professionnelles espagnoles, notamment l’Asebec (Association des fabricants de machines pour l’industrie céramique) et l’Anffecc (représentant les producteurs de frittes, d’émaux et de couleurs céramiques), confirment cet élan. Elles espèrent que l’Algérie, un marché clé avant le blocus de 2022, renouera avec ses investissements dans la céramique. Avant la crise, les exportations de machines représentaient environ 20 millions d’euros par an.

Cependant, malgré cette reprise, le défi reste de taille. La Chambre de commerce de Valence rappelle que les entreprises espagnoles doivent reconquérir des parts de marché perdues au profit d’autres fournisseurs, comme l’Italie, le Portugal ou la Turquie.

De janvier à octobre 2024, les exportations de frittes, émaux et machines céramiques vers l’Algérie se sont élevées à seulement 78 000 euros, bien loin des 130 millions d’euros enregistrés en 2021 avant la suspension des échanges. Toutefois, la tendance semble s’inverser. En novembre 2024, ces exportations ont atteint 2 millions d’euros, et les professionnels s’attendent à une progression significative en 2025.

Un retour à la normale attendu

La suspension en juin 2022 du traité d’amitié entre l’Espagne et l’Algérie avait mis un coup d’arrêt aux relations commerciales, impactant fortement le secteur de la construction et de la céramique. Dans l’intervalle, l’Algérie s’était tournée vers d’autres partenaires européens, notamment l’Italie.

La levée des restrictions marque donc un tournant. Bien que les chiffres définitifs pour 2024 ne soient pas encore disponibles, les experts s’accordent à dire que le secteur de la céramique espagnole reprend sa place en Algérie, ravivant l’espoir d’un retour à la normale pour les deux partenaires économiques.