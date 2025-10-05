Importations frauduleuses : Saisie record de moteurs chinois à Annaba

Encore une importante saisie dans un port en Algérie. Il s’agit cette fois-ci de moteurs de voitures non déclarés au niveau du port d’Annaba.

Les services douaniers de la wilaya d’Annaba ont réussi à saisir 130 nouveaux moteurs de voitures non déclarés dans deux conteneurs en provenance de Chine au niveau du port d’Annaba, a-t-on appris auprès de la direction générale des douanes algériennes.

Selon un communiqué de la DGD, l’opération a eu lieu le 30 septembre 2025. Les moteurs étaient dissimulés dans deux conteneurs arrivés de Chine via le port d’Annaba.

L’amende imposée pour cette infraction a été estimée à environ 44 millions de dinars algériens, conformément à l’article 325, paragraphe « F » du code des douanes.

Réforme des procédures d’importation automobile en Algérie

La Direction générale des Douanes algériennes lance une réforme majeure pour simplifier l’importation de véhicules. Le général Abdelhafid Bekhouche, directeur général des Douanes, annonce plusieurs mesures phares visant à « soulager le citoyen ».

Au cœur de cette réforme, une révision des prix de référence permettra désormais de différencier les véhicules selon leur origine (Europe ou Asie). Cette adaptation s’appuie sur le système numérique ALCES, qui actualise en permanence les données pour éviter toute manipulation des factures.

Mesures pour améliorer l’efficacité douanière

Un plan d’urgence a également été mis en place suite à un conclave interministériel, comprenant :

L’optimisation de la logistique portuaire

La généralisation du système informatique ALSAS

L’interconnexion entre les différents acteurs (banques, douanes, transporteurs)

Ces mesures visent à réduire significativement les délais de dédouanement et à garantir plus de transparence. L’objectif est de répondre aux attentes des citoyens face à une offre locale insuffisante, tout en alignant les pratiques douanières algériennes sur les standards internationaux.

L’efficacité de ces réformes sur le terrain reste à confirmer, notamment concernant la réduction des lenteurs administratives souvent décriées.

Plus de 3 tonnes de cannabis et 8 millions de psychotropes : Le bilan choc des Douanes

La Direction générale des Douanes présente un bilan exceptionnel pour le deuxième trimestre 2025. Les opérations menées entre mars et juin ont permis des saisies massives sur l’ensemble du territoire national.

Dans le domaine des stupéfiants, les services ont intercepté 3.352 kg de cannabis, près de 9 millions de comprimés psychotropes et 295 kg de cocaïne. Ces chiffres témoignent de l’ampleur du trafic transfrontalier et de la diversification des réseaux criminels.

La lutte contre la contrebande de produits de première nécessité a également porté ses fruits avec la saisie de 70 tonnes de produits alimentaires subventionnés et plus de 114.400 litres de carburant. Les douaniers ont aussi mis la main sur d’importantes quantités de tabac, dix armes à feu et près d’un million d’unités de pétards et produits pyrotechniques.

Ces résultats remarquables soulignent l’efficacité des dispositifs de contrôle et l’importance de la coopération entre les différents services de sécurité. Ils démontrent la détermination de l’État à protéger l’économie nationale et à lutter contre les trafics illégaux sous toutes leurs formes.