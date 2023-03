Importations en suspend en Algérie : les consignes du ministre du Commerce

Dans le cadre de réapprovisionner le marché algérien en marchandises multiples, le Ministère du Commerce a émis une note concernant les importations. Il s’agit d’optimiser l’importation de certains produits dont manque le marché actuellement afin de répondre au besoin national en certains produits. Les nouvelles consignes touchent principalement les dossiers d’importation en attente et seront appliquées dans les plus brefs délais.

Tayeb Zitouni accélère une partie des importations, quel impact sur le marché ?

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a ordonné aux pouvoirs publics ce jeudi d’accélérer le traitement des dossiers d’importation. Une note qui vient répondre aux besoins du marché algérien, en manque de plusieurs produits depuis quelque temps.

Il ne s’agit pas de revenir sur la décision de stopper les importations, mais bel et bien de réguler le flux entrant selon les besoins du peuple. Ces réformes visent aussi à faciliter l’importation des marchandises produites localement mais dont la production nationale ne permet pas de couvrir les besoins du pays. Les importations de marchandises non produites et non transformées en Algérie se verront également touchées par cette décision. Tout ceci dans l’optique de protéger le produit local et assurer sa promotion.

Une plateforme numérique pour les demandes d’importation bientôt en Algérie

Dans un autre registre, Tayeb Zitouni avait effectué une visite à l’Agence Nationale pour la promotion du commerce extérieur Algex récemment. Une visite qui a eu pour but la présentation des activités et des taches de l’agence, mais aussi la présentation de la nouvelle plateforme numérique de celle-ci. Un site dédié aux demandes d’importation des Algériens, qui permet aux utilisateurs d’effectuer le suivi en temps réel de leur requête.

