Importations en Algérie : le ministère du Commerce ouvre une enquête sur certaines demandes

Le traitement des programmes prévisionnels d’importation pour le second semestre 2026 fait émerger des chiffres qui interpellent les autorités. Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant plusieurs milliers d’opérateurs économiques dont les demandes d’importation semblent, selon les premières données analysées, disproportionnées par rapport à leurs effectifs et à leur activité déclarée.

L’analyse des dossiers déposés via la plateforme numérique dédiée à l’importation des matières premières et des intrants de production a révélé des écarts jugés suffisamment importants pour justifier des vérifications approfondies.

Selon les données communiquées par le ministère, 3 961 opérateurs économiques employant entre zéro et cinq salariés ont introduit des demandes de programmes d’importation dont la valeur globale atteint 130,32 milliards de dollars.

La répartition des demandes selon le nombre de travailleurs déclarés fait notamment apparaître des montants particulièrement élevés chez certaines petites structures.

Les opérateurs ne déclarant aucun salarié sont au nombre de 149. Leurs demandes d’importation atteignent au total 484,58 millions de dollars.

La catégorie regroupant les entreprises employant un seul salarié compte, quant à elle, 949 opérateurs. Leurs demandes représentent une valeur cumulée de 21,84 milliards de dollars.

Les chiffres sont encore plus importants pour les entreprises déclarant deux salariés. Au total, 851 opérateurs sont concernés, avec des demandes d’importation estimées à 76,88 milliards de dollars.

Par ailleurs, 722 opérateurs employant trois salariés ont formulé des demandes d’une valeur globale de 15,52 milliards de dollars.

Les entreprises déclarant quatre salariés, au nombre de 641, ont introduit des demandes représentant 1,74 milliard de dollars.

Enfin, 649 opérateurs employant cinq salariés ont soumis des programmes d’importation pour une valeur totale de 13,84 milliards de dollars.

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Cohérence des demandes d’importation : le ministère veut vérifier

Face à ces données, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations rappelle que les entreprises ne doivent pas déconnecter les montants déclarés de leur réalité économique, même lorsque leurs programmes d’importation revêtent un caractère prévisionnel.

Autrement dit, les programmes prévisionnels doivent rester cohérents avec les capacités réelles, les besoins effectifs et l’activité économique de l’entreprise concernée.

C’est dans ce contexte que le ministère a décidé d’ouvrir une enquête, en coordination avec les secteurs ministériels concernés, afin d’examiner en détail les opérations réalisées par cette catégorie d’opérateurs.

Les investigations porteront notamment sur les matières premières, les intrants de production et les équipements importés durant le premier semestre 2026 ainsi que durant les années précédentes.

Les quantités importées seront comparées à l’activité réelle

Les autorités chercheront notamment à établir si les volumes et les valeurs des produits importés correspondent réellement à la nature de l’activité déclarée par les entreprises.

Les enquêteurs devront ainsi comparer plusieurs éléments : les quantités et les montants importés, la nature de l’activité exercée, les capacités de production, le nombre de salariés déclarés et le niveau réel de l’activité économique.

Cette opération doit permettre aux autorités de déterminer si les programmes déposés correspondent à des besoins économiques réels ou si certaines déclarations présentent des incohérences nécessitant des mesures supplémentaires.

Face à ces données, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations rappelle que les entreprises doivent établir leurs programmes d’importation sur des montants qui correspondent à leur réalité économique, même lorsque ces programmes restent prévisionnels.

L’analyse menée par la plateforme numérique ne s’est toutefois pas limitée aux montants des programmes d’importation.

Le ministère indique que la plateforme, qui s’appuie notamment sur des technologies d’intelligence artificielle, a également permis d’identifier des comportements jugés inhabituels dans les déclarations des effectifs salariés de certaines entreprises.

Les autorités ont notamment relevé des variations dans les déclarations de travailleurs qui semblent coïncider avec les périodes d’ouverture et de dépôt des programmes prévisionnels d’importation.

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Des effectifs qui varient autour des périodes de dépôt

D’après l’analyse des données, certaines entreprises concernées ont déclaré des salariés auprès de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) entre janvier 2026 et le 31 mars 2026.

Elles auraient ensuite déclaré aucun salarié durant les mois d’avril, mai et juin 2026, avant d’enregistrer de nouvelles déclarations à partir du 1er juillet et jusqu’au 30 septembre 2026.

Or, cette dernière période correspond aux étapes de dépôt et d’étude des programmes prévisionnels d’importation.

Cette chronologie a conduit les services concernés à s’intéresser de plus près à ces dossiers afin de déterminer la nature et les raisons de ces variations dans les effectifs déclarés.

Ministère du Commerce : de nouvelles enquêtes annoncées

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé qu’une enquête sera également ouverte concernant ces cas spécifiques.

L’objectif sera de vérifier la conformité des déclarations et d’établir s’il existe effectivement un lien entre les variations des effectifs déclarés et les procédures liées aux programmes d’importation.

À l’issue des investigations, les autorités indiquent qu’elles prendront les mesures nécessaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

À travers ces contrôles, le ministère entend ainsi renforcer le suivi des opérations d’importation et s’assurer que les programmes prévisionnels déposés par les opérateurs économiques correspondent à leurs besoins réels et à leurs capacités économiques et productives.