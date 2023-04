Importations en Algérie : le ministère du Commerce lâche du lest

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a donné des directives pour faciliter le processus d’importation. Ces nouvelles mesures touchent les produits de vente directe dont le marché manque et dont l’arrêt des importations a créé des pénuries. Le programme vise l’accélération de la réponse aux demandes et la fluidification du processus d’importation, et vient répondre aux directives données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Ministère ordonne des facilitations pour les importations de certains produits

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a ordonné la facilitation du processus d’importation de certaines marchandises pour remplir les besoins nationaux. Après une campagne anti-importation sur tous les niveaux, le marché algérien s’est vu privé de certains produits. La fabrication nationale, bien que supportant une partie du marché, est loin de couvrir les besoins du pays dans leur totalité. C’est donc tout naturellement qu’un phénomène de pénurie s’est installé suite au gel des importations.

Une crise qui a eu pour réponse l’assouplissement des mesures restrictives par le Ministère et l’élargissement de la gamme de produits autorisés à l’importation. Aujourd’hui, Zitouni fait un pas de plus en avant en exigeant l’accélération des réponses aux demandes des importateurs.

La domiciliation bancaire désormais nécessaire pour les importateurs algériens

Dans le cadre de la numérisation des transactions vers et en dehors du pays, le Ministère du Commerce a annoncé la mise en place d’un système de domiciliation bancaire obligatoire pour les importations. Ainsi, et après plus d’une année de restriction, les acteurs du secteur sont invités à reprendre leurs activités.

Seule condition à remplir : justifier d’une domiciliation bancaire en Algérie, et présenter le document avec le dossier de demande d’importation. Cette mesure touche le secteur des marchandises destinées à la vente directe et est désormais obligatoire. Subséquemment, toute demande présentée sans justificatif de domiciliation bancaire sera rejetée à présent.

Les marchandises éligibles à l’importation : mise à jour de la liste

Justificatifs de domiciliation bancaire en poche, les importateurs pourront reprendre leurs activités dès le lundi 10 avril. La liste des produits autorisés à l’importation a été mise à jour et inclut dorénavant des marchandises non disponibles localement, ou dont la production est trop faible. Voici quelques exemples de produits pouvant être importés désormais :

Les vêtements ;

Les chaussures ;

Les pièces de rechange automobile ;

Les médicaments ;

Les outils et le matériel agricole.

