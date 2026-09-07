Importations en Algérie : après des données sur de fausses déclarations, Tebboune passe à l’action

Réunion d’urgence au sommet de l’État. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a convoqué ce lundi le Premier ministre, accompagné de plusieurs responsables en charge du commerce et des finances. À l’origine de cette convocation : les données rendues publiques par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, qui pointent des fausses déclarations aux conséquences directes sur les deniers publics.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, cette rencontre visait à examiner de près les informations transmises par le département du commerce extérieur. Des chiffres jugés suffisamment sérieux pour justifier une mobilisation immédiate des responsables concernés.

Les données en question touchent, précise la même source, à la fois l’économie nationale et l’argent public. Le chef de l’État a donc réuni autour de la même table les décideurs du commerce et ceux des finances. Deux secteurs directement exposés aux circuits d’importation et d’exportation.

La présidence indique par ailleurs que des mesures seront prises à l’encontre de ceux qui ont produit ces déclarations mensongères. Aucun délai n’a été précisé, mais la formulation employée ne laisse guère de place à l’ambiguïté.

Les fausses déclarations décrites comme une attaque contre le Trésor public

Le communiqué va plus loin dans la qualification des faits. Ces déclarations auraient pour finalité d’assécher le Trésor public, dans le cadre de ce que la Présidence décrit comme un schéma minutieusement préparé. L’objectif supposé : fragiliser les fondations mêmes de l’appareil économique du pays.

En clair, il ne s’agirait pas de simples erreurs administratives isolées. Le vocabulaire retenu évoque une organisation, une intention et une cible. Cette lecture place le dossier sur le terrain de la sécurité économique, bien au-delà d’un contentieux commercial ordinaire.

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L’affaire a éclaté le 3 septembre dernier

Pour rappel, l’affaire a éclaté le 3 septembre dernier. Le croisement numérique des dossiers de 1 013 opérateurs économiques a révélé l’utilisation de documents et de données strictement identiques dans le cadre des programmes prévisionnels d’importation de matières premières et d’équipements.

le ministère a précisé que le système d’analyse et de recoupement automatisé des données — intégré à la plateforme numérique et dopé à l’intelligence artificielle — a détecté des anomalies qualifiées de « suspectes et hors normes ». Ces incohérences touchent des pièces officielles censées être strictement individuelles et propres à chaque entreprise.

L’analyse détaillée des données révèle que 278 opérateurs ont soumis une déclaration de salariés à la CNAS rigoureusement identique, soit 27,4 % des dossiers signalés. Par ailleurs, 277 opérateurs ont utilisé la même attestation d’affiliation à la CASNOS (27,3 %), tandis que 240 dossiers présentaient un extrait de rôle fiscal rigoureusement similaire (23,7 %).

Plus grave, l’enquête fait aussi ressortir 38 opérateurs ayant déposé une liste identique de marchandises éligibles aux avantages accordés par l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI), ainsi que 25 opérateurs présentant la même attestation d’enregistrement auprès de cette même agence.

Enfin, 25 dossiers partageaient le même relevé d’identité bancaire (RIB). 14 cas impliquaient des documents identiques relatifs au programme complémentaire de l’entreprise. L’ensemble de ces neuf catégories d’anomalies recoupe précisément le total des 1 013 opérateurs signalés.

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