Importations auto : le premier lot de véhicules JAC débarque en Algérie

L’arrivée du premier lot de véhicules utilitaires JAC en Algérie est un pas en avant significatif pour le secteur automobile du pays. Hier, un pas important a été franchi pour l’industrie automobile algérienne.

La première cargaison de véhicules de la marque JAC a fait son entrée dans le pays. Cette nouvelle ouvre la voie à la diversification de l’offre en imposant de la concurrence à FIAT, seul acteur actif du système actuellement.

Arrivée de 666 véhicules JAC au port de Djen Djen, à Jijel

Au crépuscule de la journée, un navire transporteur hollandais, en provenance d’Espagne, a accosté au port de Djen Djen à Jijel pour décharger 666 véhicules de la marque chinoise.

C’est vers les coups de 17 h que le navire transporteur est entré au port de Djen Djen, chargé du tout premier lot de véhicules de type utilitaire (petits camions) JAC destiné au marché algérien.

Les autorités portuaires et les médias locaux ont assisté au processus de déchargement. L’événement a également suscité un vif intérêt parmi les amateurs de véhicules utilitaires et les observateurs de l’industrie.

Cet arrivage de JAC sur le sol algérien est un pas de plus vers la diversificatio du marché automobile et la favorisation de la concurrence. Les véhicules utilitaires, tels que les petits camions débarqués hier, sont essentiels pour les secteurs du transport de marchandises et de la logistique, contribuant ainsi à stimuler l’économie nationale.

Véhicules JAC en Algérie : qu’en est-il des tarifs ?

La marque chinoise JAC a gagné en renommée sur la scène internationale pour ses véhicules de qualité, fiables et économiques. Son entrée sur le marché algérien offre ainsi aux consommateurs de nouvelles options et pourrait potentiellement créer une dynamique favorable à une amélioration générale des normes de l’industrie automobile du pays.

Pour ce qui est des prix, aucune précision n’a encore été donnée par les autorités compétentes. Toutefois, une grille tarifaire devrait être publiée sous peu par les distributeurs agréés pour enclencher le processus d’acquisition par les acheteurs.

Plusieurs autres lots de véhicules JAC sont attendus en Algérie. Emin Auto, concessionnaire agrée de la marque en Algérie, devrait assurer « l’importation de 20 000 véhicules de la marque JAC en Algérie durant cette année, dont 15 000 véhicules utilitaires et 5000 voitures de tourisme« , a ainsi déclaré son PDG, Nihat Sahsuvaroglu en avril dernier.