Importation voitures neuves 2022 : quels sont les prix en France ?

L’annonce de la reprise prochaine de l’importation des véhicules de moins de trois ans en Algérie a eu l’effet d’une « bombe ». Depuis dimanche, le sujet est sur toutes les langues. Presse écrite et électronique, économistes et expert… chacun y va de son analyse. Et sur les pages Facebook, les comparatifs se multiplient à l’envi.

Afin d’aider nos lecteurs à se repérer dans ce véritable capharnaüm, nous avons recensé, dans un précédent article, les prix des véhicules d’occasion de moins de 3 ans en France sur les principaux sites spécialisés. Et aujourd’hui, nous vous proposons un tour d’horizon des prix des voitures neuves en ce 2e semestre de l’année 2022.

Voitures neuves 2022 : combien ça coûte en France ?

Comme nous l’avons expliqué auparavant, nous avons choisi de nous focaliser sur le marché français, car c’est de ce pays que proviennent la majorité des voitures importées en Algérie. Et comme pour le précédent article, nous vous donnerons le prix de chaque voiture en euro avec son équivalent en dinar au taux de change actuel du marché parallèle (soit 1 € contre 210 DZD).

Avant de commencer ce tour d’horizon, il faut savoir que, depuis le début de l’année 2022, les prix des voitures neuves en France ont connu une hausse considérable. Ainsi, dans la catégorie des voitures les moins chères, on ne retrouve plus aucun modèle sous le seuil symbolique des 10 000 €.

| ARTICLE LIÉ : Voitures de moins de 3 ans, quels sont les prix en France ?

À titre d’exemple, la nouvelle Dacia Sandero, dont le prix de base s’établissait à 9 990 euros, coûte désormais 10 490 € minimum. Il en va de même pour les versions d’entrée de gamme de nombreux autres véhicules.

Pour cette raison, nous avons décidé de limiter notre sélection aux voitures qui coûtent entre 10 000 et 25 000 euros, soit entre 200 et 500 millions de centimes.

Prix des voitures les moins chères : entre 10 000 € et 15 000 € (2 et 3 millions de DA)

Commençons par la voiture neuve la moins chère en ce moment sur le marché français, Dacia Sandero. Dans sa finition la plus basique (essence 1,0 Sce, 65 ch), cette citadine coûte 10 990 € (2 307 900 DZD). La Kia Picanto (essence 1.0i, 67 ch), voiture très populaire en Algérie, affiche un prix de départ de 12 590 € (2 643 900 DZD). La mini Citadine, Citroën C1, dans sa finition la moins chère (essence 1,2 VTi, 72 ch) a un prix de base de 12 950 € (2 719 500 DZD). Quant à la Peugeot 108 (essence 1,2 VTi, 72 ch), elle est proposée au prix minimum de 13 400 € (2 814 000 DZD).

Véhicules de plus de 15 000 € (3 millions de dinars)

Dans la gamme supérieure , la KIA Rio (Essence 1.2i, 84 ch) coûte 15 590 € à l’état neuf, soit 3 273 900 DZD. La mini citadine de Renault, la Twingo 3 affiche un prix de base de 15 750 € (3 307 500 DZD). L’achat du SUV Dacia Duster (GPL Eco-G, 100 ch) revient au minimum à 15 990 € (3 357 900 DZD). L’autre mini citadine particulièrement recherchée en Algérie, la Suzuki Swift, coûte dans sa finition la moins chère (essence 1.2, 83 ch) 16 290 € (3 420 900 DZD). Le prix de base de la Skoda Fabia s’établit à 16 760 €, soit 3 519 600 DZD. Quant à la Peugeot 208, voiture la plus vendue en France en 2022, elle vaut la bagatelle de 17 000 € (3 570 000 DZD).

Véhicules de plus de 20 000 € (3 millions de dinars)

Pour ce qui est des modèles « haut de gamme » , ceux qui coûtent plus de 20 000 €, donnons aussi quelques exemples. La très populaire citadine Volkswagen Polo (essence, 1,0 80 ch) présente un prix de base de 22 010 € (4 622 100 DZD). Une Audi A1 Sportback avec la finition la moins chère (essence TFSI, 95 ch), coûte au minimum 22 280 € (4 678 800 DZD). Enfin, si vous projetez de vous offrir une Seat Leon 2022, il vous faudra un budget minimal de 22 990 € (4 827 900 DZD), soit près d’un demi-milliard de centimes.

Notez enfin que ces prix sont ceux affichés dans le catalogue de chaque marque, sans promotion ni bonus-malus.

| ARTICLE LIÉ : Voitures neuves et d’occasion en Algérie, quels prix pour octobre ?

Du reste, pour obtenir le coût total de l’importation du véhicule, il faut ajouter au tarif d’achat la taxe de dédouanement de 30 %, la TVA de 19 %, ainsi que les frais de transport qui s’élèvent à 300 € (60 000 DZD).