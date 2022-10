Importation voitures moins de 3 ans : feu vert du gouvernement

Le dossier de l’importation des voitures fait beaucoup parler, depuis des mois le gouvernement annonce que ce dossier sera réglé, et cette décision prise par la gouvernement aujourd’hui de permettre aux citoyens de pouvoir importer des véhicules de moins de 3 ans, va en ravir beaucoup.

En effet, selon le communiqué rendu public par la présidence de la république, lors du conseil des ministres présidé par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune ce dimanche 9 octobre, des décisions concernant l’importation des véhicules de moins de 3 ans ont été annoncées.

« Ouvrir la voie aux citoyens pour importer des voitures, de moins de trois ans, avec leurs capacités financières et leurs propres besoins, et non à des fins commerciales. » Peut-on lire sur le communiqué.

En outre, il sera permis aux constructeurs étrangers d’importer des voitures pour les revendre en Algérie parallèlement au suivi intensif et de terrain du processus d’implantation d’une véritable industrie automobile, en Algérie dans les meilleurs délais.

Enfin, le cahier des charges des concessionnaires automobiles sera déposé, lors du prochain conseil des ministres, pour qu’il soit réglé, avant la fin de l’année en cours.