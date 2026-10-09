PLF 2027 : le gouvernement prévoit 20 000 DA de redevance CCR et une taxe de 60 %

Le projet de loi de finances 2027 prévoit plusieurs modifications du régime d’importation de véhicules accordé aux Algériens établis à l’étranger lors de leur retour définitif. Hausse de la redevance CCR à 20 000 dinars, taxation forfaitaire de 60 % sur les dépassements de plafond et nouvelles précisions sur les véhicules admis : voici ce qui pourrait changer, et les règles qui restent applicables depuis 2026.

Les Algériens résidant à l’étranger qui envisagent de rentrer définitivement au pays avec leur véhicule sont concernés par plusieurs dispositions du projet de loi de finances (PLF) pour 2027. Le texte propose de modifier certaines règles douanières liées au certificat de changement de résidence (CCR), un dispositif permettant notamment l’importation d’un véhicule avec des avantages fiscaux. Ces changements portent principalement sur les frais de dédouanement, le traitement des marchandises dépassant les plafonds autorisés et la classification des véhicules éligibles.

Il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle autorisation générale d’importer des voitures de moins de cinq ans. Cette possibilité existe déjà depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances 2026, qui a assoupli les conditions applicables à la diaspora. Les mesures supplémentaires inscrites dans le PLF 2027 restent, quant à elles, soumises à l’examen parlementaire et à l’adoption définitive du texte.

Voitures de moins de 5 ans : ce qui est déjà autorisé depuis 2026

La loi de finances 2026, publiée au Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025, a introduit une évolution majeure pour les Algériens établis à l’étranger. Son article 127, modifiant l’article 202 du Code des douanes, permet l’importation d’un véhicule neuf ou âgé de moins de cinq ans dans le cadre d’un changement définitif de résidence. Auparavant, les avantages du CCR étaient réservés, en matière automobile, aux véhicules neufs.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et demeure le point de départ de toute démarche. L’âge du véhicule est apprécié à la date de son introduction sur le territoire douanier algérien, et non au moment de son achat à l’étranger. Pour mieux comprendre cette réforme et les restrictions concernant le diesel, notre rédaction a détaillé les conditions d’importation des voitures de moins de cinq ans sous CCR.

La réglementation distingue les véhicules de tourisme, les utilitaires et les deux-roues soumis à immatriculation. Pour les voitures particulières, elle prévoit les motorisations essence, hybride essence-électricité et électrique, avec une limite de cylindrée de 1 800 cm³ pour les motorisations concernées. Le diesel ne figure plus parmi les motorisations admises par l’article 127 de la loi de finances 2026.

Les véhicules utilitaires à motorisation autorisée peuvent également bénéficier du dispositif, à condition que leur poids total en charge n’excède pas 5,950 tonnes. Les véhicules à deux roues soumis à immatriculation sont aussi prévus par le texte en vigueur. Ces critères techniques doivent être examinés avant tout achat, car le bénéfice du CCR ne dispense pas de respecter les caractéristiques imposées par la législation douanière.

PLF 2027 : des conditions plus précises pour les utilitaires et les deux-roues

L’article 159 du projet de loi de finances 2027 propose une nouvelle rédaction de certaines dispositions de l’article 202 du Code des douanes. Il précise notamment que les véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises relèvent de la position tarifaire 87.04 et doivent respecter la limite de poids de 5,950 tonnes. Le texte mentionne également les véhicules hybrides associant essence et électricité dans cette catégorie.

La même disposition identifie les véhicules à deux roues soumis à immatriculation par la position tarifaire 87.11. Ces catégories existaient déjà dans le dispositif de 2026, mais le gouvernement propose de préciser leur identification douanière afin d’harmoniser leur traitement. Selon l’exposé des motifs du PLF, l’objectif est notamment de faciliter les opérations de dédouanement et l’intégration des avantages fiscaux dans le nouveau système d’information des douanes, ALCES.

En revanche, l’article 159 ne prévoit pas de relèvement général de la limite d’âge de cinq ans ni du plafond de cylindrée applicable aux véhicules de tourisme. Les changements envisagés portent principalement sur les précisions tarifaires et les modalités de taxation. Les personnes souhaitant importer une voiture électrique ou hybride devront donc continuer à respecter les conditions du régime CCR en vigueur, sous réserve des éventuels amendements du texte.

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Une redevance CCR portée de 1 000 à 20 000 dinars

L’une des principales nouveautés financières du PLF 2027 concerne la redevance perçue lors des opérations de changement de résidence. L’article 170 propose de porter son montant à 20 000 dinars, contre l’équivalent en devises de 1 000 dinars prévu par le dispositif actuel. Cette modification représenterait une multiplication par vingt du montant de référence, si elle est définitivement adoptée.

La nouvelle redevance serait perçue par les services des douanes sur chaque opération effectuée dans le cadre d’un changement de résidence et déclarée pour la mise à la consommation. Dans son exposé des motifs, le gouvernement explique que le tarif actuel n’a pas été révisé depuis son instauration et qu’une actualisation est désormais proposée. Le projet prévoit également de simplifier la rédaction du texte en supprimant les anciennes références au paiement de la contre-valeur en devises.

Cette redevance ne doit pas être confondue avec les droits de chancellerie perçus par les consulats, les frais d’expédition du véhicule ou les éventuelles prestations de transit. Elle correspond à une perception douanière propre à l’opération de changement de résidence. Le texte souligne par ailleurs que la revalorisation proposée ne remet pas en cause le principe des avantages fiscaux attachés au CCR.

Une taxe forfaitaire de 60 % en cas de dépassement des plafonds

Autre changement important : l’article 159 du PLF 2027 propose une taxe forfaitaire unique de 60 % sur la valeur des marchandises dépassant les plafonds autorisés dans le cadre d’un changement de résidence. Actuellement, lorsque la valeur globale des biens importés dépasse le montant admis en franchise, la partie excédentaire est soumise aux droits et taxes exigibles pour chacune des marchandises concernées. Cette méthode peut rendre les opérations de dédouanement plus longues, notamment lorsque le déménagement comporte des biens de différentes catégories.

Le gouvernement propose donc de remplacer ce calcul détaillé par une taxation unique de 60 %, appliquée à la valeur totale excédentaire. L’exposé des motifs précise que cette mesure vise à simplifier les opérations et à rendre leur traitement plus uniforme par les services des douanes. Les marchandises concernées seraient également admises au dédouanement en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, selon les conditions prévues par le projet.

Pour les Algériens de l’étranger, les plafonds de franchise actuellement applicables restent de 10 millions de dinars pour les autres nationaux et de 8 millions de dinars pour les étudiants et stagiaires. Ces montants, qui comprennent la valeur du véhicule et des autres biens admis dans le cadre du CCR, résultent de l’article 120 de la loi de finances 2024. Le PLF 2027 ne prévoit pas de revalorisation de ces plafonds dans son article 159, mais modifie le mode de taxation des marchandises qui les dépassent.

Une précision est essentielle : le taux de 60 % ne correspond pas à une taxe générale sur toutes les voitures importées par les Algériens de l’étranger. Il vise la valeur excédant les plafonds fixés dans le régime du changement de résidence, conformément à la rédaction proposée.

Véhicules ayant dépassé la limite d’âge : une tolérance de six mois à l’étude

Le PLF 2027 contient également une mesure concernant les véhicules qui dépassent la condition d’âge fixée par la réglementation pendant leur acheminement vers l’Algérie. Son article 168 propose de permettre leur dédouanement lorsque le dépassement n’excède pas six mois, à condition que le véhicule respectait la limite d’âge applicable à la date de son expédition directe vers le territoire douanier algérien. Cette possibilité serait assortie d’une majoration de 3 % des droits et taxes exigibles selon le droit commun pour chaque mois ou fraction de mois de dépassement constaté.

Selon l’exposé des motifs, cette mesure vise notamment les véhicules immobilisés en raison de retards de transport, de transit ou de formalités portuaires. Elle prévoit également un dispositif transitoire pour certains véhicules déjà introduits sur le territoire algérien avant la publication de la future loi, mais dont le dédouanement n’a pas pu être achevé. L’objectif affiché est de faciliter la régularisation des véhicules concernés, tout en préservant les limites d’âge fixées par la réglementation.

Cette disposition générale doit toutefois être distinguée du régime spécifique du changement de résidence. L’article 168 évoque une majoration calculée sur les droits et taxes exigibles selon le droit commun, alors que le CCR permet, sous conditions, une importation en franchise.

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Qui peut bénéficier du CCR pour importer un véhicule en Algérie ?

Le certificat de changement de résidence s’adresse aux Algériens établis à l’étranger qui souhaitent s’installer définitivement en Algérie. Selon les conditions publiées par les services consulaires, le demandeur doit notamment être immatriculé au consulat à titre principal et justifier d’un séjour régulier et ininterrompu à l’étranger d’au moins trois ans. Le bénéfice du dispositif est également soumis à des restrictions liées à l’utilisation antérieure d’un CCR par l’intéressé ou son conjoint.

Ce régime ne doit donc pas être confondu avec l’importation de véhicules d’occasion de moins de trois ans réservée aux particuliers résidant en Algérie. Les deux dispositifs reposent sur des conditions distinctes en matière de bénéficiaires, de fiscalité et d’âge des véhicules. La différence a déjà été abordée par Algérie360 dans ses articles consacrés aux restrictions applicables à l’importation des voitures de moins de trois ans.

Dans le cadre du CCR, le retour doit correspondre à un véritable changement de résidence et non à un simple séjour temporaire dans le pays. Le véhicule doit également respecter les conditions techniques et administratives prévues par la réglementation, indépendamment de son âge. Une personne disposant d’une carte consulaire ne bénéficie donc pas automatiquement des avantages douaniers sans remplir l’ensemble des critères requis.

Quelles démarches effectuer avant de rentrer en Algérie avec sa voiture ?

Pour un Algérien installé en France, la première étape consiste à contacter le consulat dont dépend son lieu de résidence afin de connaître les formalités de délivrance du CCR. Les pièces demandées peuvent notamment porter sur l’identité, l’immatriculation consulaire, la régularité du séjour, la situation professionnelle et les justificatifs de résidence à l’étranger. Il est recommandé d’obtenir l’accord consulaire avant d’engager l’achat ou l’expédition d’un véhicule destiné à être importé sous ce régime.

Le dossier relatif au véhicule doit également permettre d’établir sa propriété, ses caractéristiques techniques et sa conformité. Les services consulaires algériens ont notamment rappelé la nécessité de produire des documents d’immatriculation, des justificatifs de propriété et des attestations relatives à l’état technique du véhicule, selon les exigences applicables. Notre rédaction a consacré un guide aux documents exigés par les consulats pour les véhicules de moins de cinq ans.

Il faut par ailleurs tenir compte du temps nécessaire pour organiser le transport jusqu’en Algérie. La date d’introduction du véhicule sur le territoire douanier est déterminante pour le respect de la condition d’âge prévue par la loi de finances 2026. Il est donc préférable de prévoir une marge suffisante et de vérifier les justificatifs de transport avant de finaliser l’opération.

Enfin, plusieurs fiches consulaires accessibles en ligne contiennent encore des informations correspondant à des versions antérieures de la réglementation automobile. Il est recommandé de vérifier directement auprès du consulat compétent et de la Direction générale des douanes les règles actualisées, les délais de validité et les documents exigés avant toute démarche. Cette précaution est particulièrement importante pour les personnes qui prévoient d’acheter un véhicule proche de la limite d’âge autorisée ou dont la valeur approche le plafond de franchise.

PLF 2027 : quelles mesures sont déjà applicables et lesquelles restent à adopter ?

À ce stade, les règles issues de la loi de finances 2026 continuent de s’appliquer aux bénéficiaires du CCR. Elles autorisent notamment l’importation, sous conditions, de véhicules neufs ou âgés de moins de cinq ans, avec les restrictions de motorisation, de cylindrée et de poids prévues par le Code des douanes. Les plafonds de franchise de 8 et 10 millions de dinars demeurent également les références applicables.

En revanche, la redevance de 20 000 dinars, la taxation forfaitaire de 60 % sur les dépassements et les nouvelles précisions tarifaires prévues par le PLF 2027 restent des propositions législatives. Le texte doit poursuivre son parcours parlementaire et ses dispositions peuvent encore être modifiées avant leur adoption définitive. Pour les membres de la diaspora qui envisagent un retour prochain, il convient donc de distinguer les règles déjà en vigueur des changements annoncés pour l’année 2027.

La principale nouveauté du projet ne réside ainsi pas dans l’autorisation d’importer des voitures de moins de cinq ans, déjà acquise depuis janvier 2026, mais dans l’évolution du cadre financier et douanier du changement de résidence. Entre la hausse proposée de la redevance, la simplification annoncée de la taxation des dépassements et les précisions concernant les véhicules éligibles, le PLF 2027 pourrait modifier le coût et le déroulement de certaines opérations. Les conditions définitives devront néanmoins être appréciées à partir de la loi adoptée et des éventuels textes d’application.