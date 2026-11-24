Jusqu’à dix années d’emprisonnement ferme : c’est la peine la plus lourde requise par le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger. 26 personnes sont poursuivies dans un dossier qui mêle minoration de factures, usage détourné de licences et mouvements de capitaux opérés derrière le paravent d’une activité d’importation de vêtements et de chaussures en provenance de Chine et de Turquie. Le ministère public a également demandé la confiscation de l’intégralité des biens saisis, a-t-on appris du média Echourouk.

Les réquisitions, prononcées à l’issue de l’audience du dimanche 22 novembre, s’échelonnent selon le degré d’implication de chacun. Au sommet de l’échelle figure une peine de dix ans de prison ferme, doublée d’une amende fixée au double du montant des infractions de change constatées. Pour les autres prévenus, le représentant du ministère public a sollicité huit, sept ou cinq années de réclusion.

Les sanctions pécuniaires varient, elles aussi, entre 500 000 et un million de dinars, leur montant étant indexé sur l’ampleur des manquements reprochés.

Une société d’importation de vêtements au cœur du dossier

Tout part d’un rapport établi par la brigade centrale chargée de la lutte contre la criminalité économique et financière. Des renseignements signalaient qu’une entreprise spécialisée dans l’achat de textile et de chaussures à l’étranger, en vue de leur revente locale, manipulait ses documents douaniers. La structure visée, une SARL dont le siège se trouve précisément à Bir Mourad Raïs, aurait systématiquement déclaré des valeurs inférieures à la réalité.

L’objectif poursuivi était double. D’une part, réduire l’assiette fiscale et échapper ainsi à l’impôt. D’autre part, faire durer une même autorisation délivrée par l’agence Algex sur plusieurs opérations successives. Les licences étant difficiles à obtenir, les gérants auraient trouvé là un moyen de multiplier les arrivages sans multiplier les démarches.

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Des ports de l’Ouest à ceux de l’Est, un circuit mouvant

Le rapport des enquêteurs décrit une activité volontairement dispersée. Les marchandises transitaient tantôt par Oran et Mostaganem, tantôt par Djen Djen et Annaba. Cette rotation entre façades maritimes compliquait le suivi des cargaisons. Les investigateurs évoquent par ailleurs des facilités dont auraient bénéficié les opérateurs auprès de certains services douaniers de l’Ouest, s’agissant de l’évaluation des factures.

Les exploitants du registre de commerce se livraient en outre à une pratique connue sous le nom de « chouwala », consistant à affréter des marchandises pour le compte de tiers. Un schéma qui n’est pas sans écho avec celui démantelé dans l’affaire de transfert de devises vers la Turquie, où des commerçants louaient leur registre contre rémunération.

Des registres de commerce en cascade à Alger, Constantine et M’sila

La consultation du Centre national du registre du commerce a révélé une toile d’entreprises impressionnante. Trois principaux mis en cause, désignés par leurs initiales, apparaissent comme associés ou gérants dans une dizaine de sociétés réparties entre Alger, Constantine, Blida et M’sila. Leurs objets sociaux n’ont souvent aucun rapport entre eux.

Au-delà de l’habillement et de la chaussure, ces structures couvrent la restauration rapide, la fabrication de cosmétiques, le bâtiment et la peinture industrielle, le commerce d’électroménager, l’aviculture ou encore la pièce détachée automobile. Plusieurs registres, ouverts entre 2007 et 2012, ont été radiés par la suite. Cette accumulation de raisons sociales est un marqueur récurrent des montages visant à faire sortir des capitaux du territoire national.

Les alertes bancaires chiffrent l’ampleur des flux

Deux déclarations de soupçon ont mis les enquêteurs sur la piste des montants en jeu. La première, transmise en 2024 par une banque de la place, faisait état de versements en espèces cumulés avoisinant 509,8 millions de dinars. La seconde, émise l’année suivante par un autre établissement, portait sur près de 735,1 millions de dinars déposés dans les mêmes conditions.

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D’autres signalements, plus anciens, visaient un gérant poursuivi dans la même procédure, pour des dépôts estimés à 21 millions de dinars en 2017 et une opération de commerce extérieur relevée dès 2015. Interrogées sur les dossiers de domiciliation, les banques ont livré une réponse troublante : aucune opération d’importation régulière n’avait été enregistrée auprès de l’une d’elles, alors même que les comptes affichaient des virements de l’ordre de 150 puis de 218 millions de dinars.

Entre janvier 2023 et février 2025, les différents comptes commerciaux de la société ont par ailleurs absorbé plus de 115 millions de dinars en liquide, sans qu’aucune pièce justificative ne vienne appuyer ces entrées. La fraude fiscale et le blanchiment d’argent figurent parmi les qualifications régulièrement retenues dans ce type de contentieux.

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