Importation : vers une baisse des prix du matériel informatique ?

Le président Tebboune, suite à une indignation généralisée, a décidé de geler, avec effet immédiat, les augmentations des droits de douane sur les articles achetés en ligne pour les particuliers et les start-up. Cette décision a été bien accueillie, par tous, mais le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), veut obtenir plus de facilités.

Le GAAN demande de réviser les droits de douane et des taxes applicables à l’importation des appareils, logiciels et accessoires liés au numérique par les opérateurs économiques. Pour ce faire, le groupe a mis en place une commission spéciale afin de faire parvenir au gouvernement des révisions qui concerne la Loi de Finances 2022.

Ces propositions concernent bien entendu le secteur du numérique. La commission est constituée « d’experts en finance et en droit et de chefs d’entreprises activant dans le domaine du numérique ». Sa tâche principale est « de présenter au gouvernement des propositions concrètes concernant la loi de finances complémentaire pour l’année 2022, visant à lever tous les freins et entraves au développement de ce secteur ».

Les prix vont-ils baisser ?

Lors de la polémique sur la surtaxation des smartphones et des tablettes achetés en ligne, le GAAN s’est montré hautement critique. C’est dans ce contexte qu’il continue sur sa lancée concernant les droits de douanes liées au produits liés au numérique.

Le groupe réclame notamment la révision du nouveau barème d’imposition appliqué à l’importation des produits numériques. Le GAAN dénonce “une sanction infligée à la majorité des Algériens, faute de sanctionner le comportement d’une minorité”.

Les taxes instaurées sur le matériel informatique, selon le GAAN, sont très élevées et causent directement la hausse des prix de ces produits sur le marché national. Cela, alerte le GAAN, ne cadre pas avec les objectifs du gouvernement et les efforts du président de la République visant l’accélération de l’opération de numérisation dans le pays et le soutien aux start-up activant dans le domaine du numérique et de l’économie de la connaissance”.