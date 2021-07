Économie : vers l’interdiction d’importer de nouveaux produits

Le premier ministère ainsi que le ministère des Finances préparent une nouvelle liste de produits qui seront interdits de domiciliation bancaire. Cette liste contient de nouveaux produits qui seront interdits à l’importation en Algérie, et ce, afin d’encourager la production locale qui souffre de la concurrence qui lui est faite par des produits importés.

Selon le quotidien arabophone El Chourouk, qui cite ses propres sources, cette nouvelle liste sera prête avant la fin de ce mois en cours, et sera bientôt communiquée à l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers.

Une nouvelle liste sera établie

Toujours selon la même source, les produits qui seront concernés par cette interdiction sont des articles que l’Algérie produit localement, et dont elle ne risque pas de manquer. L’exemple des tomates en conserve a été donné par El Chourouk qui précise que le Groupe Amor en produit des quantités suffisantes. D’autres produits comme les kits CKD et SKD seront également interdits à l’importation, ainsi que divers matériaux de construction à l’instar du carrelage, de céramique, et du ciment.

La même source affirme aussi que l’élaboration de cette nouvelle liste vise avant tout à protéger la production locale nationale. En effet, plusieurs instances publiques en Algérie ont fortement dénoncé la concurrence toujours rude et parfois injuste dont souffrent certains produits Algériens face à ceux qui sont importés.

Cette nouvelle liste qui sera publiée bientôt par le gouvernement, vise également à diminuer la facture des importations qui pèse très lourd sur la balance commerciale en Algérie. La loi de finance de l’année 2021 vise par ailleurs à réduire les importations du pays de 10 milliards de Dollars en comparaison à l’année 2020, ce qui ne va être une tache facile.