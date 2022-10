Importation véhicules moins de 3 ans: le président de l’APOCE confiant

Les décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier conseil des ministres, concernant le dossier automobile constituent un soulagement pour les citoyens algériens.

En effet après quelques années l’importation de véhicules était en stand-by et les algériens attendaient avec impatience qu’une décision vienne mettre un terme à ce gel. Ce qui fut le cas, ce dimanche 11 octobre, le chef de l’Etat ayant donné la consigne d’autoriser l’importation de véhicules de moins de 3 ans pour les citoyens et les constructeurs.

Le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a déclaré dans un communiqué à l’agence de presse que « Ces mesures, qui touchent trois axes importants, contribueront à régler la situation du marché automobile en Algérie, après plusieurs années d’arrêt des importations, ce qui a provoqué une pénurie d’un million de voitures. » Et les prix ont atteint des niveaux record. »

Zebdi a également exprimé son optimisme quant à la mise en œuvre rapide de ces décisions, notant qu' »il existe une volonté politique sincère de clore ce dossier ».

Le président de l’APOCE prédit une baisse de 30% des prix des voitures

Quant aux effets de ces mesures sur les prix des voitures, Mustapha Zebdi, le président de l’APOCE a souligné que « les prix baisseront de 30 %, dès que les premiers résultats de la mise en œuvre de ces mesures apparaîtront, comme la signature d’accords avec les grands constructeurs ou le démarrage des opérations d’importation de voitures ».

D’un autre côté, le chef de l’association nationale pour la protection des consommateurs, Hassane Menouar, a souligné la nécessité d’accélérer le lancement de l’industrie automobile dans le pays, « qui est la seule solution qui protégerait l’économie nationale et fournirait des voitures neuves aux citoyens avec un service après-vente, mais aussi la disponibilité des pièces de rechange. »

Comme l’a expliqué le journaliste spécialisé dans le secteur automobile, Mohamed Saadi, dans un communiqué à l’agence, que ces décisions « permettront le retour des activités de distribution et de fabrication de voitures d’ici quelques mois ».